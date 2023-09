Roberta, do Lodz, vai disputar o Pré-Olímpico com o Brasil - Foto: Reprodução/Volleyball World

Horário dos jogos do Brasil vôlei feminino no Pré-Olímpico 2023

A Seleção Brasileira já está em Tóquio, no Japão, para disputar as sete rodadas do Pré-Olímpico de vôlei feminino, qualificatório que dá vagas para as Olimpíadas de Paris em julho de 2024. Anote na agenda as datas e os horários de todos os jogos do Brasil em setembro.

Tabela de jogos do Brasil vôlei feminino no Pré-Olímpico

No grupo B, a Seleção Brasileira de vôlei feminino vai enfrentar Japão, Argentina, Peru, Porto Rico, Bulgária, Bélgica e Turquia em turno único, isto é, apenas uma vez entre as sete rodadas do Pré-Olímpico. Todos os jogos acontecem no Japão, de 16 a 24 de setembro.

Como Tóquio está 12 horas à frente de Brasília, a capital federal, os jogos serão transmitidos durante a madrugada e manhã no Brasil, de acordo com o horário de Brasília. No horário local, as partidas tem início às quatro horas da tarde.

Vinte e quatro seleções foram divididas em três grupos de oito, onde o grupo A joga o Pré-Olímpico de vôlei feminino em Ningbo, na China, o grupo B em Tóquio, no Japão, e o C na cidade de Lodz, na Polônia. Seis vagas olímpicas serão distribuídas para os dois melhores de cada grupo.

O Brasil tem que vencer todos os seus jogos e obter uma boa campanha para terminar em primeiro ou segundo lugar na classificação. Caso contrário, terá que brigar pela vaga através do ranking da FIVB.

Brasil x Argentina - 1ª rodada

Data: sábado, 16 de setembro

Horário: 04h (de Brasília)

Onde assistir: Globo, Sportv 2 e FIVB TV

Brasil x Peru - 2ª rodada

Data: domingo, 17 de setembro

Horário: 04h (de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

Brasil x Bulgária - 3ª rodada

Data: terça-feira, 19 de setembro

Horário: 04h (de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

Brasil x Porto Rico - 4ª rodada

Data: quarta-feira, 20 de setembro

Horário: 04h (de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

Brasil x Turquia - 5ª rodada

Data: sexta-feira, 22 de setembro

Horário: 04h (de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

Brasil x Bélgica - 6ª rodada

Data: sábado, 23 de setembro

Horário: 04h (de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

Japão x Brasil - 7ª rodada

Data: domingo, 24 de setembro

Horário: 07h30 (de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

O que acontece em caso de empate na pontuação?

Em caso de empate na pontuação, a FIVB utiliza o critério de mais pontos ganhos e vitórias, onde a equipe que obter o maior número de pontos por partida garante a melhor posição e se classifica para as Olimpíadas de Paris do ano que vem.

O critério segue a seguinte fórmula: o time que venceu mais partidas por 3x1 ou 3x0 garante a vantagem e assim sucessivamente. Mas caso o empate permaneça, aí será feita a divisão do número de todos os conjuntos vencido pelo número dos sets perdidos.

Se a igualdade permanecer, aí a FIVB vai pelo resultante da divisão de todos os pontos marcados pelos perdidos entre os sets. Por fim, entre o critério de confronto direto, onde quem venceu o jogo entre si leva a melhor.

São 24 seleções no Pré-Olímpico de vôlei feminino divididos em três grupos de oito equipes cada, sorteados pela Federação Internacional de Voleibol. Cada chave segue o formato único e de pontos corridos, onde as duas melhores equipes se classificam para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Quem são as jogadoras convocadas do Brasil?

O treinador José Roberto Guimarães, agora coordenador de seleções femininas entre todas as categorias na CBV, já determinou quem são as atletas que representarão o Brasil no Pré-Olímpico de vôlei feminino. São 15 nomes, mas uma jogadora terá que ser cortada já que a FIVB só permite 14 inscritas.

Macris pediu dispensa da Seleção por problemas de saúde, mas Rosamaria, Natinha, Kisy, Thaisa e Gabi estão convocadas para o qualificatório em Tóquio. As jogadoras que foram cortadas deverão jogar os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile.

A base deve ser a mesma da Liga das Nações e Sul-Americano.

Levantadoras:

Roberta e Naiane

Opostas:

Kisy, Rosamaria e Tainara

Ponteiras:

Gabi, Julia Bergmann, Maiara Basso e Pri Daroit

Centrais:

Carol, Diana, Lorena e Thaisa

Líberos:

Natinha e Nyeme

