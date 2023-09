Onde assistir o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia em Fortaleza 2023

Iracema, em Fortaleza, no Ceará, será o palco da oitava etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, com início nesta quarta-feira, 13 de setembro, até o dia 17 com as finais do Aberto e Top. Duda e Ana Patrícia podem conquistar o título brasileiro em terras cearense, portanto saiba como assistir e como funciona o torneio.

Transmissão do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

O Canal Vôlei Brasil, parceria da Confederação Brasileira de Voleibol com a NSports, transmite todas as quadras do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia para quem é assinante. Nenhuma emissora de televisão aberta ou paga vai exibir os confrontos na fase inicial da etapa.

Para se tornar assinante do Canal Vôlei Brasil basta acessar www.canalvoleibrasil.cbv.com.br, clicar em 'Assine agora', preencher o cadastro com todas as informações pessoais e do cartão de crédito e escolher qual é o melhor pacote ao seu bolso: a plataforma custa R$ 12,90 por mês ou 12x sem juros por R$ 7,90 (R$94,80 por mês), com a possibilidade de cancelamento.

É possível assistir os jogos do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia no computador ou aplicativo para celular, tablet e smartv, além do Chromecast e Airplay.

Porém, as semifinais e as finais do Top 12 serão transmitidas no canal Sportv 2, disponível em operadoras de TV por assinatura, por isso entre em contato com o seu operador caso não tenha a programação. Dá para ver também a retransmissão do canal no Globoplay.

TV aberta: sem transmissão

TV paga: semifinais e final do Top 12 masculino e feminino no Sportv 2

Online: todas as quadras para assinantes do Canal Vôlei Brasil

VEJA a tabela de jogos completa

Como funciona o Circuito Brasileiro?

O Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia é o principal campeonato da modalidade no país, responsável por reunir grandes duplas como Ana Patrícia e Duda, Evandro e Arthur Lanci, e André e George. São nove etapas, cada uma em um estado diferente, onde a dupla que vencer mais provas se torna a campeã.

A Confederação Brasileira de Voleibol, a CBV, alterou o número de participantes de oito para 12 no circuito, divididos em Aberto e Top. Na primeira jogam duplas que buscam visibilidade, onde os vencedores garantem a oportunidade de disputar o Top na etapa seguinte com as melhores duplas do país.

O Top, como o próprio nome já diz, reúne os doze melhores do ranking na etapa em busca da medalha de ouro, incluindo Duda e Ana Patrícia, vencedoras de todas as etapas no Circuito Brasileiro deste ano.

A temporada começou em março, em Maringá, e vai até novembro, com a última prova em Manaus.

1ª ETAPA – Maringá (PR) – 8 a 12 de março

Ganhadores: Duda/Ana Patrícia e Evandro/Arthur Lanci

2ª ETAPA – Itapema (SC) – 29 de março a 2 de abril

Ganhadores: Duda/Ana Patrícia e André/George

3ª ETAPA – Saquarema (RJ) – 19 a 23 de abril

Ganhadores: Duda/Ana Patrícia e André/George

4ª ETAPA – Campo Grande (MS) – 10 a 14 de maio

Ganhadores: Duda/Ana Patrícia e Arthur Mariano/Adrielson

5ª ETAPA – Cuiabá (MT) – 21 a 25 de junho

Ganhadores: Duda/Ana Patrícia e Evandro/Arthur Lanci

6ª ETAPA – Brasília (DF) – 12 a 16 de julho

Ganhadores: Duda/Ana Patrícia e Arthur Mariano/Adrielson

7ª ETAPA – Salvador (BA) – 23 a 27 agosto

Ganhadores: Duda/Ana Patrícia e André/George

8ª ETAPA – Fortaleza (CE) – 13 a 17 de setembro

9ª ETAPA – Manaus (AM) – 8 a 12 de novembro

Quando Duda e Ana Patrícia vão jogar?

Vencedoras de sete etapas até aqui, a dupla Duda e Ana Patrícia estreiam no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia na sexta-feira, 15 de setembro, na fase de grupos do Top 12, das 9h às 19h, horário de Brasília. Se vencerem a etapa, Duda e Ana levantam o caneco de campeãs brasileiras na temporada.

A dupla subiu no lugar mais alto do pódio em todas as provas do Circuito em Maringá, Itapema, Saquarema, Campo Grande, Cuiabá e Brasília, somando sete medalhas de ouro. Elas ultrapassaram o recorde de Larissa e Talita, na temporada 2014/15, que garantiram seis triunfos na competição.

Duda e Ana Patrícia superaram Taiana e Hegê em Salvador e, por isso, só precisam de mais uma vitória para garantir o título brasileiro. O torneio serve como preparação para o Mundial de Vôlei de Praia, com início em 06 de outubro, no México.

Não há horário marcado para o início dos jogos de Duda e Ana Patrícia, mas acompanhe a programação para não perder nenhum lance.

Sexta-feira, 15/09

Fase de Grupos Top 12 - 9h às 19h

Sábado, 16/09

Repescagem, quartas de final - 8h às 13h

Semifinais do Top 12 - 16h30 às 20h

Domingo, 17/09

Finais do Top 12 - 9h às 12h