Horário Guarulhos x São José de vôlei masculino na Superliga - 17/11

Duelo entre as equipes acontece em Guarulhos

O Guarulhos faz seu primeiro jogo em casa nesta sexta-feira, 17 de novembro, na Superliga de vôlei masculino. O adversário da vez é o Farma Conde São José, elenco que busca a segunda vitória, em confronto válido pela segunda rodada, no Ginásio Ponte Grande, às 18h45 (de Brasília). A transmissão será pela TV e pela web.

Transmissão Guarulhos x São José de vôlei masculino

A partida entre Guarulhos e São José de vôlei masculino será transmitida no Sportv 2 e na plataforma de streaming Canal Vôlei Brasil às 18h45, horário de Brasília, ao vivo para todo o país. Nenhuma emissora de televisão aberta vai exibir o confronto nesta sexta-feira.

O Sportv só está disponível em operadoras de TV por assinatura e no Globoplay, enquanto o Canal Vôlei Brasil pode ser acessado apenas por assinantes no site (www.canalvoleibrasil.cbv.com.br) e no aplicativo.

O Guarulhos vem de derrota para o Suzano por 3 a 2, enquanto o São José venceu o América no tie-break em sua estreia no torneio de vôlei.

Horário: 18h45 (de Brasília)

Local: Ginásio Ponte Grande, em Guarulhos

Onde assistir: Sportv 2 e Canal Vôlei Brasil

Confira a tabela de jogos: Circuito Brasileiro de vôlei de praia em João Pessoa

Como está a classificação da Superliga masculina?

A Superliga masculina de vôlei chega à sua 2ª rodada e traz o Minas no topo da classificação. Já o Sada Cruzeiro, Vôlei Renata e América Monte Claros estão empatados em três pontos, somados em uma vitória.

Classificação da Superliga de vôlei masculino atualizada

1) Itambé Minas - 6 pontos (duas vitórias)

2) Sada Cruzeiro - 3 pontos (uma vitória)

3) Vôlei Renata - 3 pontos (uma vitória)

4) América MG - 3 pontos (uma vitória e uma derrota)

5) Suzano - 2 pontos (uma vitória)

6) Farma Conde São José - 2 pontos (uma vitória)

7) Blumenau - 1 ponto (uma derrota)

8) Guarulhos - 1 ponto (uma derrota)

9) Araguari - 0 pontos (uma derrota)

10) Joinville - 0 ponto (uma derrota)

11) Sesi SP - 0 pontos (duas derrotas)

12) Monte Carmelo - 0 pontos (duas derrotas)

Jogos da Superliga masculina no fim de semana

Além do embate entre Guarulhos e Farma Conde São José, o fim de semana na Superliga de vôlei masculino tem outras três partidas. O destaque fica para o duelo entre Joinville e Sada Cruzeiro, com o time mineiro favorito rumo à liderança da tabela de classificação.

Os jogos são transmitidos no Sportv e Canal Vôlei Brasil para todo o país.

Monte Carmelo x Vôlei Renata

Sábado, 18/11 às 16h (De Brasília)

Ginásio Poliesportivo Raul Belém

Onde assistir: Sportv 2

Joinville x Sada Cruzeiro

Sábado, 18/11 às 19h (De Brasília)

Centreventos Cau Hansen

Onde assistir: Sportv 2

Sesi Bauru x Araguari

Domingo, 19/11 às 18h45 (De Brasília)

Arena Paulo Skaf

Onde assistir: Sportv 2 e Canal Vôlei Brasil

Próximo jogo do Brasil de vôlei masculino vai ser em 2024