Jogo Brasil e Japão vôlei masculino (10/7): horário da Liga das Nações

É tudo ou nada para a Nação Brasileiro no vôlei! Neste domingo, 10 de julho, o jogo Brasil e Japão vôlei masculino vai definir o destino da equipe de Renan Dal Zotto na Liga das Nações. Com início a partir das 07h (horário de Brasília), as seleções se enfrentam pela última rodada em Osaka, no Japão.

Com transmissão na televisão, confira onde assistir ao vivo o jogo de vôlei hoje.

Horário do jogo Brasil e Japão vôlei masculino hoje

O jogo do Brasil e Japão no vôlei masculino hoje vai começar às 07h, sete da manhã, pelo horário de Brasília na Liga das Nações.

Como o fuso horário entre Brasil e Japão é de 12 horas, então a partida será transmitida pela manhã neste domingo para todos os estados do país.

O canal do SporTV 2 exibe as emoções do confronto, disponível somente em operadoras de TV por assinatura, sem passar na televisão aberta. Porém, a partida também será exibida no Globo Play, para assinantes da plataforma.

SporTV 2: SKY: 39 / 439, CLARO/NET: 39 / 539, OI TV: 39, VIVO: 39 / 339 / 819 / 539

Globo Play: Aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV

Campanha do Brasil na Liga das Nações de Vôlei

O Brasil conseguiu garantir a classificação para as quartas de final da Liga das Nações no vôlei masculino. Atual campeão, a equipe de Renan Dal Zotto tem o compromisso pela última vez na terceira semana e, para fechar com chave de ouro, vai buscar a vitória de todas as maneiras.

Em 6º lugar com 21 pontos, a equipe brasileira venceu sete jogos até aqui. Na sexta-feira, 8 de julho, a equipe perdeu para a França. Porém, mesmo com alguns problemas em quadra e até lesões com jogadores, o grupo conseguiu se sair muito bem.

Confira o desempenho e a campanha do Brasil na Liga das Nações até aqui.

Primeira semana

Brasil 3 x 0 Austrália

Brasil 3 x 1 Eslovênia

EUA 3 X 1 Brasil

Brasil 0 x 3 China

Segunda semana

Brasil 1 x 3 Polônia

Sérvia 0 x 3 Brasil

Irã 0 x 3 Brasil

Bulgária 0 x 3 Brasil

Terceira semana

Brasil 3 x 1 Alemanha

Canadá 0 x 3 Brasil

França 3 x 0 Brasil

Brasil x Japão

Classificação da Liga das Nações de Vôlei Masculino 2022

Polônia e Itália disputam a liderança da Liga das Nações de vôlei masculino, empatadas com 28 pontos.

Já Japão, Estados Unidos, França, Brasil e Irã estão praticamente confirmadas nas quartas da competição de vôlei masculino.

Classificação da Liga das Nações de vôlei masculino – Jogo Brasil e Japão vôlei masculino

1 Polônia – 28 pontos

2 Itália – 28 pontos

3 Japão – 27 pontos

4 Estados Unidos – 25 pontos

5 França – 25 pontos

6 Brasil – 21 pontos

7 Irã – 20 pontos

8 Holanda – 17 pontos

9 Argentina – 17 pontos

10 Eslovênia – 15 pontos

11 Sérvia – 11 pontos

12 Alemanha – 10 pontos

13 China – 9 pontos

14 Bulgária – 9 pontos

15 Canadá – 6 pontos

16 Austrália – 2 pontos