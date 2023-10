Jogo de vôlei hoje ao vivo: programação atualizada de sexta-feira, 13/10

A semana termina com uma série de jogões e nesta sexta-feira, 13 de outubro, tem jogos de vôlei masculino na fase classificatória do Campeonato Mineiro, enquanto o Mundial de Vôlei de Praia dá início as quartas de final. Confira a programação completa nesta sexta e como assistir.

Tabela de jogos de vôlei hoje

Hoje tem jogos de vôlei com as duplas brasileiras representando a nação pelas quartas de final no Mundial de Vôlei de Praia. Tainá e Victoria vencerem as alemãs Muller e Tillmann, enquanto Pedro Solberg e Guto eliminaram Evandro e Arthur nas oitavas de final. As atuais campeãs Duda e Ana Patrícia também estão classificadas e agora vão em busca da segunda medalha de ouro.

No Brasil, o Campeonato Mineiro masculino traz o embate entre América e Monte Carmelo, pela fase classificatória, em Montes Claros. Além disso, os fãs podem continuar acompanhando a primeira fase do Campeonato Mineiro masculino.

A seguir, veja a programação completa.

Jogos do Mundial de Vôlei de Praia - quartas de final

Partain e Bensh x Losiak e Bryl - 19h - VB TV

Horário: 19h

Onde assistir: VB TV

Indisponível x Tainá e Victoria

Horário: 20h

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Mariafe e Clancy x indisponível

Horário: 21h

Onde assistir: VB TV

Mol. A. e Sorum C. x Perusic e Schweiner

Horário: 21h

Onde assistir: VB TV

indisponível x Nuss e Kloth

Horário: 22h

Onde assistir: VB TV

Boermans e De Groot x Ahman e Hellvig

Horário: 22h

Onde assistir: VB TV

Pedro Solberg e Guto x Crabb Tr. e Brunner

Horário: 23h

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Indisponível x Stam e Schoon

Horário: 00h

Onde assistir: VB TV

Jogo do Campeonato Mineiro masculino - fase classificatória:

Montes Claros/América x Monte Carmelo - 19h - sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista masculino sub 17

SESI SP x Vôlei Maua - 11h - sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista masculino sub 19

SESI SP x Santo André - 18h - sem transmissão

Quando é a última rodada do Campeonato Mineiro?

Com dois confrontos, a 10ª e última rodada da fase classificatória no Campeonato Mineiro de vôlei masculino será realizada no próximo domingo, 15 de outubro. Os dois compromissos vão ser disputados no mesmo horário, a partir das 19h, horário de Brasília, como manda a tradição.

O América, de Montes Claros, vai enfrentar o Araguari, enquanto o Juiz de Fora terá pela frente o Monte Carmelo, onde os quatro brigam pelas três vagas.

O Campeonato Mineiro de vôlei masculino é disputado por duas etapas entre as equipes de Sada Cruzeiro, Minas, Araguari, JF Vôlei, Monte Carmelo e América/Montes Claros. A primeira traz 10 rodadas em turno e returno, onde os clubes se enfrentam duas vezes valendo pontos.

Ao fim das rodadas, os quatro primeiros da classificação seguem para a semifinal, onde o 1º colocado enfrentará o 4º, e o 2º vai jogar contra o 3º lugar. Quem vence segue para a final, mas quem perde terá a oportunidade de conquistar a medalha de bronze.

PROGRAMAÇÃO DA ÚLTIMA RODADA DO MINEIRO MASCULINO:

Montes Claros/América x Araguai - 19h

Monte Carmelo x JF Vôlei - 19h

Qual é o próximo jogo do Campeonato Paulista de vôlei

Com o Guarulhos já classificado após vencer o Farma Conde São José, só falta saber quem será o segundo finalista do Campeonato Paulista de vôlei masculino. O duelo entre Suzano e Sesi SP será realizado no domingo, 15 de outubro, às 21h30, horário de Brasília, na Arena Suzano.

O Suzano venceu o primeiro jogo da semifinal por 3 sets a 1, enquanto o Sesi deu a volta por cima, com Darlan em quadra, e ganhou do Suzano por 3 sets a 0, fora de casa. A terceira partida vai determinar quem será o finalista para jogar contra o Guarulhos.

O Sportv 2, canal disponível em operadoras de TV por assinatura, vai transmitir com exclusividade a decisão entre Suzano e Sesi.

Suzano x Sesi SP - 3º jogo da semifinal

Data: domingo, 15/10

Horário: 21h30

Onde assistir: Sportv 2

