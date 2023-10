Jogos do Brasil vôlei feminino nos Jogos Pan-Americanos 2023

Depois de se classificar para as Olimpíadas, o próximo jogo da Seleção Brasileira de vôlei feminino vai ser nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no mês de outubro. Sob o comando do treinador Paulo Coco, o grupo vai buscar a quinta medalha de ouro da história. Prepare-se!

Jogo do Brasil de vôlei feminino nos Jogos Pan-Americanos

A tabela completa de grupos com todos os confrontos ainda não foi divulgada, mas a Seleção Brasileira já sabe que vai disputar o vôlei feminino nos Jogos Pan-Americanos de Santiago de 21 a 26 de outubro, na Arena Parque O'Higgins, no Chile. O Comitê Organizador do Pan de Santiago vai divulgar a programação nos próximos dias.

Além do Brasil, também disputam o vôlei feminino na competição as nações de Chile, República Dominicana, Brasil, México, Argentina, Colômbia, Estados Unidos e Porto Rico. São formados dois grupos de quatro para a primeira fase, onde os integrantes da mesma chave jogam entre si por turno único.

Os dois melhores países de cada grupo avançam para as semifinais, enquanto os terceiros disputarão o quinto lugar, e os demais as últimas posições na classificação final. Daí, o torneio segue com a semifinal, disputa pelo terceiro lugar e a final feminina.

Fase classificatória: 21 de outubro a 24 de outubro

Fase final: 25 e 26 de outubro

Quem é Paulo Coco, técnico do Brasil de vôlei feminino?

O treinador Paulo Coco, de 50 anos, é o grande responsável pela equipe feminina do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de vôlei feminino. Além da Seleção, o profissional também é comandante do Praia Clube, de Uberlândia, e também está ao lado de José Roberto Guimarães como assistente técnico.

Coco já passou por Palmeiras, Osasco e São Caetano, além de ser o atual campeão da Superliga com o Praia Clube. Paulo tem vasta experiência na modalidade, já que participou de competições como Olimpíadas, Mundial, Pré-Olímpico, Sul-Americano e Liga das Nações.

Ao seu lado, Paulo terá a comissão técnica composta por Wagão, assistente técnico, Felipe Andrade, supervisor, José Elias Proença, preparador físico, Denis Moraes, analista de desempenho, Júlio César Nardelli, médico, Fernando Fernandes, fisioterapeuta, e Karina Lima, massoterapeuta.

Elenco do Brasil no Pan de Santiago

O grupo escolhido por Paulo Coco está no Centro de Treinamento da CBV em Saquarema, no Rio de Janeiro, para participar dos treinamentos sob supervisão da comissão técnica. No entanto, o elenco sofreu algumas alterações já que alguns clubes não liberaram as suas atletas.

É o caso da oposta Kisy e Central Júlia Kudiess, dispensadas a pedido do Minas, e Kenya e Maira Cipriano, do Osasco São Cristóvão Saúde. Sendo assim, restam 15 atletas.

Opostas: Edinara (Sesi Vôlei Bauru), Sabrina (Flamengo) e Tainara (Praia Clube)

Levantadoras: Carol Leite (Barueri) e Naiane (Praia Clube)

Centrais: Jussara (Maringá), Larissa Besen (Barueri), Lorena (Praia Clube) e Luzia (Barueri)

Ponteiras: Aline Segato (Barueri), Helena Wenk (Flamengo), Maiara Basso (Sesi Vôlei Bauru) e Talia (Barueri)

Líberos: Laís (Flamengo) e Lelê (Fluminense)

Como assistir o vôlei feminino no Pan?

Tradicionalmente, os Jogos Pan-Americanos são transmitidos pelos canais Sportv, mas este ano é o serviço de streaming do Comitê Olímpico do Brasil quem vai exibir todas as modalidades que o Brasil participa. Diretamente de Santiago, no Chile, a plataforma prepara uma grande cobertura do evento.

O streaming passou o chapéu na Rede Globo e comprou os direitos de transmissão, por isso é a única maneira de assistir ao vivo. A novidade é que a transmissão estará disponível de graça no canal parceiro CazéTV e Time Brasil no Youtube.

Dá para assistir os jogos de vôlei feminino nos Jogos Pan-Americanos de Santiago de graça no site, através do computador pelo Youtube, ou até pelo aplicativo do celular, Android e iOS, tablet, smartv e outros aparelhos que sejam compatíveis com a plataforma de vídeos.

