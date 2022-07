Jogo do Brasil e Bulgária vôlei feminino hoje na Liga das Nações (01/7)

Jogo do Brasil e Bulgária vôlei feminino hoje na Liga das Nações (01/7)

O jogo do Brasil e Bulgária vôlei feminino hoje, sexta-feira em 1º de julho, promete muita qualidade em quadra e grande rivalidade entre as seleções. Pela terceira semana da Liga das Nações, a paritda será realizada a partir das 14h (horário de Brasília), em Sofia, na Bulgária. Para saber onde assistir, confira o texto abaixo.

A Seleção Brasileira busca a vitória nesta sexta-feira para se garantir na próxima fase da competição.

Jogo do Brasil e Bulgária vôlei feminino hoje: onde assistir?

Horário do Jogo do Brasil e Bulgária: 14h (Horário de Brasília)

Onde assistir jogo do Brasil e Bulgária vôlei feminino: SporTV 2, GE e Globo Play

O SporTV 2, Portal GE e o Globo Play vão transmitir o jogo do Brasil x Bulgária hoje, pelo vôlei feminino, nesta sexta-feira, dia 1 de julho, a partir das 14h (Horário de Brasília), diretamente de Sofia, na Bulgária.

Disponíveis somente em operadoras de TV por assinatura, o torcedor pode curtir as emoções do vôlei em qualquer lugar do país.

Porém, se for o caso de não ser assinante da televisão paga, aí pode assistir através do site do GE, da emissora Globo, de graça e sem pagar nada. Em outro caso, se preferir, pode acompanhar pelo Globo Play, serviço de streaming, disponível para celular, tablet e computador.

Quais são os jogos da Seleção Brasileira na Liga das Nações?

A equipe feminina de vôlei do Brasil ainda tem pela frente, contando com o jogo desta sexta, dois compromissos para fechar a primeira fase da Liga das Nações. Sob o comando do técnico Zé Roberto Guimarães, o elenco deve se manter 100% focado para carimbar o seu passaporte até a fase eliminatória.

Nesta terceira fase, a Seleção Brasileira venceu a China por 3 sets a 2 e ontem a Coréia do Sul por 3 sets a 0, na quinta-feira ainda na Bulgária.

O time só se classifica para as quartas de final se permanecer entre as oito melhores da tabela da Liga das Nações, já que briga com grandes oponentes.

Brasil x Bulgária – Hoje, às 14h

Brasil x Tailândia – Sábado, 02/07 às 10h30

Classificação da Liga das Nações 2022 atualizada

Na liderança, a equipe dos Estados Unidos é a grande favorita a alcançar a próxima fase com antecedência, já que tem 24 pontos, brigando de maneira direta com o Japão na ponta.

Com oito vitórias, a Seleção Brasileira de Zé Roberto vem muito bem na terceira posição, mas como a concorrência é grande, precisa se manter neste lugar.

Confira como está a classificação da Liga das Nações de Vôlei Feminino 2022.

1 Estados Unidos- 24 pontos

2 Japão – 24 pontos

3 Brasil – 23 pontos

4 Itália – 20 pontos

5 China – 20 pontos

6 Turquia – 19 pontos

7 Sérvia – 17 pontos

8 Tailândia – 15 pontos

9 Canadá – 12 pontos

10 República Dominicana – 12 pontos

11 Polônia – 11 pontos

12 Bulgária – 9 pontos

13 Bélgica – 6 pontos

14 Alemanha – 8 pontos

15 Holanda – 8 pontos

16 Coréia do Sul – 0 ponto

+ Tabela completa da Liga das Nações de vôlei feminino 2022