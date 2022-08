Jogo do Brasil vôlei masculino hoje x Catar ao vivo (30/08)

Confira onde assistir o jogo do Brasil no vôlei. Foto: Reprodução / Divulgação/VolleyballWorld

Disputando a terceira e a última rodada do grupo B, o jogo do Brasil vôlei masculino hoje vai ser contra o Catar, nesta terça-feira, 30 de agosto, durante a primeira fase do Mundial de Vôlei masculino 2022. A partida tem início às 06h (horário de Brasília), na Arena Stozice, em Ljubljana, Eslovênia.

A Seleção Brasileira venceu a Cuba e o Japão na primeira fase do Mundial, contabilizando 5 pontos na liderança do grupo B até então. Por isso, se vencer a partida se garante na próxima fase da competição, pronto para buscar o título da temporada.

Do outro lado, o Catar busca a sua primeira vitória no Mundial de Vôlei masculino. O elenco enfrentou o Japão e Cuba, e foi derrotado em ambos os confrontos. Mesmo sem chances de classificação, sem pontos marcados, a seleção catariana quer a vitória para não passar em branco na competição.

Todas as informações do jogo do Brasil vôlei masculino hoje você confere no texto.

Onde assistir jogo do Brasil vôlei masculino hoje

O jogo do Brasil vôlei masculino hoje terá transmissão ao vivo do SporTV 2 e GloboPlay, às 6 da manhã, pelo horário de Brasília.

Para a felicidade do torcedor, a partida da Seleção Brasileira no Mundial de Vôlei será exibida para todos os estados do país através do canal do SporTV, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. É importante ressaltar que apenas assinantes que possuem a emissora na programação podem acompanhar a partida de vôlei.

Não é assinante da TV fechada? Então você pode acompanhar a partida decisiva no Mundial através do GloboPlay, serviço de streaming por assinatura. Para quem já é membro da plataforma, pode acessar o aplicativo pelo celular, tablet, computador ou smart TV.

Para tornar-se membro, os pacotes estão disponíveis pelo site www.globoplay.globo.com por valores que vão de R$24,90 até R$86,90 por mês.

Horário: 06h (horário de Brasílai)

Local: Arena Stozice, em Ljubljana, Eslovênia

Onde assistir: SporTV 2 e GloboPlay

Tabela do Mundial de Vôlei Masculino 2022 atualizada

Na edição do Mundial de Vôlei Masculino em 2022, vinte e quatro seleções disputam a competição, tanto na Polônia como na Eslovênia. As seleções são divididas em seis grupos de quatro, onde jogam por três rodadas entre si.

Ao fim da primeira fase, os times que terminam em primeiro e segundo se classificam para a próxima fase, enquanto os terceiros melhores colocados também avançam. As dezesseis seleções garantidas nas oitavas de final jogam o mata-mata por uma vaga na final.

A data da final já está marcada, e vai acontecer em 11 de setembro de 2022.

Confira a tabela completa do Mundial de Vôlei Masculino 2022 com o grupo do Brasil.

GRUPO A

1 Sérvia – 3 pontos

2 Tunísia – 3 pontos

3 Ucrânia – 0 pontos

4 Porto Rico – 0 pontos

GRUPO B

1 Brasil – 5 pontos

2 Cuba – 4 pontos

3 Japão – 3 pontos

4 Catar – 0 pontos

GRUPO C

1 Polônia – 6 pontos

2 Estados Unidos – 6 pontos

3 Bulgária – 0 pontos

4 México – 0 pontos

GRUPO D

1 França – 5 pontos

2 Eslovênia – 4 pontos

3 Alemanha – 3 pontos

4 Camarões – 0 pontos

GRUPO E

1 Itália – 3 pontos

2 Canadá – 3 pontos

3 Turquia – 3 pontos

4 China – 0 pontos

GRUPO F

1 Holanda – 3 pontos

2 Irã – 2 pontos

3 Argentina – 1 ponto

4 Egito – 0 pontos

