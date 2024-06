A partida será disputada em Fukuoka, no Japão

Jogo do Brasil x Irã de vôlei masculino ao vivo (06/06): horário e onde assistir

Na madrugada de quinta-feira, 6 de junho, tem jogo do Brasil e Irã na Liga das Nações de vôlei masculino de 2024. A disputa será em Fukuoka, Japão, e começa às 00h, horário de Brasília - com transmissão ao vivo para todo o país.

Onde assistir o jogo do Brasil x Irã vôlei masculino

O Jogo do Brasil e Irã de vôlei será transmitido no SporTV 2. Aqueles que possuem o pacote "GloboPlay + canais ao vivo" podem acompanhar na plataforma ao vivo a retransmissão do canal e assistir a partida.

A seleção ocupa a 6ª colocação na classificação geral do torneio, e já está classificada para as Olimpíadas de Paris 2024. Enquanto isso, a República do Irã soma apenas 1 ponto, tem 4 derrotas, e ocupa a 16ª e última colocação.

Tabela de jogos da seleção brasileira

Segunda semana

06 de junho - República Islâmica do Irã x Brasil - 00h00 (Fukuoka, Japão)

07 de junho - Brasil x Eslovênia - 03h30 (Fukuoka, Japão)

08 de junho - Brasil - 03h30 (Fukuoka, Japão)

Terceira semana

18 de junho - Países Baixos x Brasil - 06h00 (Manila, Filipinas)

20 de junho - Brasil x Estados Unidos - 08h00 (Manila, Filipinas)

21 de junho - Canadá x Brasil - 04h00 (Manila, Filipinas)

23 de junho - França x Brasil - 04h00 (Manila, Filipinas)

Fase Eliminatória da Liga das Nações de Vôlei Masculino 2024

Quartas de final: 27 e 28 de junho

Semifinais: 29 de junho

Disputa pelo 3º lugar e Final: 30 de junho

