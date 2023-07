Saiba quais jogadoras da seleção brasileira são casadas ou namoram

As jogadoras da seleção brasileira de futebol chamam atenção no gramado e também fora dele, e entre as curiosidades do público estão os status de relacionamentos das atletas. Veja quais atletas estão casadas ou em um relacionamento sério atualmente.

Andressa Alves - jogadoras da seleção brasileira são casadas

A atacante Andressa Alves, de 30 anos, é casada desde 2020 com a ex-jogadora Fran, 33 anos de idade. Elas se conheceram em 2012 nos gramados, quando foram convocadas para defender a camisa brasileira.

O namorou durou oito anos, até que o casal resolveu selar a união e enfim se casou. Andressa continua na profissão, já Fran se aposentou há alguns anos, em 2018, quando as duas ainda eram namoradas. Andressa é a única na seleção brasileira com uma aliança de ouro no dedo da mão esquerda, nenhuma outra jogadora subiu ao altar até agora.

Lauren Leal - jogadoras da seleção brasileira que namora

A zagueira Lauren Leal, 20 anos, namora com a atacante Mileninha, 20 anos, do Internacional. Só Lauren foi convocada para o elenco de jogadoras da seleção brasileira da copa do mundo feminina de 2023, por isso elas não competem lado a lado no gramado nesta disputa. A dupla está junta há pouco tempo e assumiu o romance há pouco mais de um mês.

Elas atuam em times diferentes, já que Lauren é do Madrid CFF e Mileninha do Internacional, e não revelaram ao público por enquanto como se conheceram e deram início ao romance que estão vivendo.

Marta é uma das jogadoras da seleção brasileira que namora

A estrela do time brasileiro, Marta, 37 anos, namora com a jogadora norte-americana Carrie Lawrence, de 26 anos. Elas são parceiras de time no Orlando Pride, da Flórida, nos Estados Unidos, e estão juntas há mais de um ano. Lawrence não foi convocada para a seleção estadunidense, então elas não terão que se enfrentar em campo caso o Brasil enfrente o país norte-americano em algum momento.

Antes de namorar com Carrie Lawrence, Marta chegou a ficar noiva de Toni Deion, também norte-americana e outra companheira de time do Orlando Pride, com quem estava desde 2019. Porém, o romance acabou em 2021, alguns meses depois de anunciarem o noivado.

Adriana Silva - jogadoras da seleção brasileira que namora

A meio-campista Adriana Silva, 26 anos, também está em um relacionamento sério com uma mulher. A diferença dela para as outras jogadoras da seleção brasileira de futebol é que Adriana não namora uma atleta. A famosa está em um relacionamento com a empresária Nathalia Castro, de 30 anos, desde 2016.

Nathalia é proprietária da Efeito Rosa, que presta serviços de alongamento de unhas e oferece produtos e acessórios da área da beleza. O casal publica várias fotos lado a lado e Nathalia mostra que faz questão de comparecer aos jogos da amada.

Nycole Raysla

Assim como Adriana Silva, a atacante do Benfica Nycole Raysla, 23 anos, também namora com uma mulher que não faz parte do mundo do futebol. Ela está com Taiene Cunha desde 2021, mas não publica detalhes da vida pessoal com a amada e é bastante discreta, por isso não conta como conheceu a jovem e nem outras informações que surgem entre os curiosos.

Taiene mantém um perfil fechado no Instagram para pouco mais de dois mil seguidores e em sua bio não revela profissão ou idade, apenas que é de Brasília. Já no perfil de Nycole, só há uma foto da dupla lado a lado, em comemoração ao dia dos namorados.

Tamires Dias - jogadoras da seleção brasileira que namora

Mais uma que namora uma mulher que não conheceu nos gramados, a lateral do Corinthians Tamires Dias, 35 anos, é única entre as jogadoras da seleção brasileira que esteve em um relacionamento público com um homem e é mãe. Hoje, ela é namorada da cantora Gabi Fernandes, 28 anos, com quem está desde agosto de 2022.

Antes deste namoro, ela foi casada com o jogador César de Britto. A atleta não revelou quando exatamente eles se separaram, mas sabe-se que a última aparição deles como casal foi em uma live de 2020. Eles são pais de Bernardo, garoto de 14 anos.

Kathellen Souza - jogadoras da seleção brasileira que namora

A zagueira do Real Madrid Kathellen Souza, 27 anos, namora com a lateral do São Paulo, Fernanda Palermo, 26 anos, há mais de dois anos. Elas já jogaram lado a lado, pois competiram entre as jogadoras da seleção brasileira na Copa América de 2022, mas não são companheiras de time na Copa do Mundo 2023, pois apenas Kathellen foi convocada.

A dupla tornou o romance público em 2021 e desde então sempre publica fotos e vídeos lado a lado nas redes sociais, além de lançar muitas declarações apaixonadas uma para a outra.