Jogos de vôlei hoje: programação de sábado e onde assistir - 18/11

A programação de vôlei neste sábado, 18 de novembro, apresenta jogos da Superliga, Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia e Campeonato Italiano . Confira o guia completo do DCI e saiba onde assistir cada um dos embates ao vivo.

Tem jogos de vôlei neste sábado?

Hoje, 18, tem jogos de vôlei pela fase classificatória da Superliga segue em todo o vapor. Além disso, o Circuito Brasileiro de praia tem neste sábado as semifinais e a final do Aberto, enquanto o Top realiza as oitavas, quartas e a semifinal em João Pessoa, na Paraíba. No cenário internacional, o Campeonato Italiano em ambos os naipes finaliza a fase classificatória.

Jogos da Superliga masculina

Monte Carmelo x Vôlei Renata

Horário: 16h

Onde assistir: Sportv 2

Joinville x Sada Cruzeiro

Horário: 19h

Onde assistir: Sportv 2

Jogos da Superliga feminina de vôlei

Flamengo x Minas

Horário: 21h

Onde assistir: Sportv 2

Jogos do Circuito Brasileiro de vôlei de praia

Semifinais e finais do Aberto

Horário: 8h às 11h20

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Oitavas e quartas de final do Top 12

Horário: 09h às 20h30

Onde assistir: Sportv 2 e Canal Vôlei Brasil

Semifinais do Top 12

Horário: 09h às 20h30

Onde assistir: Sportv 2 e Canal Vôlei Brasil

Jogos da Campeonato Italiano masculino

Pallavolo Padova x Verona

Horário: 14h

Onde assistir: VB TV

Jogos da Campeonato Italiano feminino

Chieri Torino x Trentino

Horário: 14h

Onde assistir: VB TV

Casalmaggiore x Acqua & Sapone Roma

Horário: 16h30

Onde assistir: VB TV

Jogos do Big Ten feminino

Michigan x Illinois

Horário: 21h

Onde assistir: VB TV

Ohio State x Minnesota

Horário: 22h

Onde assistir: VB TV

