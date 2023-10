Joinville x Blumenau na 2ª final vôlei masculino; veja horário

O Joinville recebe o Blumenau nesta quarta-feira, 25 de outubro, para o segundo jogo da final do Campeonato Catarinense de vôlei masculino no Complexo Centreventos Cau Hansen, em Joinville. A partida tem início às 20h (de Brasília) e será transmitida ao vivo para todo o país pelo canal da Federação Catarinense de Voleibol.

Transmissão do jogo do Joinville x Blumenau vôlei masculino

A final do Catarinense de vôlei masculino será transmitida de graça no canal FCV do Youtube, plataforma de vídeos na internet, às 20h, horário de Brasília. Nenhuma emissora possui os direito do campeonato, portanto não dá para assistir na TV nesta quarta-feira.

Com Honorato em quadra, o Joinville saiu na frente ao vencer o primeiro jogo na final. No Galegão, o Blumenau fechou o primeiro set, mas os visitantes viraram o placar em 3 sets a 1, com parciais de 25/11, 25/18 e 30/28. O Joinville só precisa do triunfo para conquistar o título inédito no estadual.

O Blumenau, por outro lado, terá que fechar os três sets e aí levar o jogo para o Golden Set. Daí, um 'novo jogo' que vai até os 25 pontos será disputado. O time é heptacampeão do Catarinense.

Na temporada passada, os clubes também se enfrentaram pelo título, com triunfo do Blumenau que chegou ao seu sétimo troféu. Já o Joinville continua atrás do seu primeiro título no estadual.

Jogo Joinville x Blumenau | 2ª final vôlei masculino

Horário: FCV do Youtube

Onde assistir: 20h (de Brasília)

Quem são os jogadores do Joinville e Blumenau?

Classificados para a Superliga, Joinville e Blumenau possuem grandes atletas no elenco. O Joinville, do treinador Pedro Uehara, conta com a presença do ponteiro Honorato, contratação do clube catarinense para a temporada, em especial para o campeonato principal.

Honorato participou da Liga das Nações, Sul-Americano e também o Pré-Olímpico com a Seleção Brasileira, sendo bastante criticado pela torcida no último. No entanto, o ponteiro retomou o bom desempenho e foi fundamental na conquista da vaga olímpica.

O time do Joinville traz os levantadores Cesinha e Rhendrick Resley; os ponteiros Guilherme Hage, Honorato, Leonardo Nascimento, Lucas Lima e Daniel Felipe; centrais Glaube Moreno, Michel Saraiva, Robert Araújo e Thales Falcão; os opostos Wallaf Oliveira e Yordan Bisset; e os líberos Luiz Ricardo e Tiago Brendle.

Já o Apan Blumenau tem os líberos Felipinho e Kauã; os levantadores Mateus Winck, Valentino; os opostos Breno e Leandro Jamelão; os centrais Johan, Paulo Carraro, Wennder Lopes; e os ponteiros Matias Porovensi, Renan Bonora e Eduardo Dago.

Sob o comando do treinador André Donegá, o Blumenau também vai disputar a Superliga este ano.

Campanha das equipes até a final do Catarinense

Para chegar até aqui, o Joinville passou pela fase classificatória e venceu o Campos Novos na semifinal. Já o Blumenau, que também disputou as rodadas da primeira etapa, venceu o Morro da Fumaça com folga nas duas partidas.

O Joinville venceu o primeiro jogo da final, mas ainda há esperança para o Blumenau. Veja os resultados dos dois times no Catarinense, segundo dados da FCV.

JOINVILLE NO CATARINENSE

Itapema 0 x 3 Joinville - fase classificatória

Data: 25 de agosto

Local: Ginásio Poliesportivo Victor José de Carvalho

Placar: 12/25, 10/25 e 10/25

Joinville 3 x 0 Morro da Fumaça - fase classificatória

Data: 01 de setembro

Local: Ginásio Univille

Placar: 25/15, 25/19 e 25/17

Joinville 3 x 0 Campos Novo - fase classificatória

Data: 09 de setembro

Local: Ginásio Univille

Placar: 25/17, 25/20 e 25/14

Blumenau 0 x 3 Joinville - fase classificatória

Data: 16 de setembro

Local: Ginásio Galegão

Placar: 19/25, 22/25 e 16/25

Campos Novo 0 x 3 Joinville - semifinal

Data: 23 de setembro

Local: Ginásio Municipal Humberto Calgaro

Placar: 15/25, 14/25 e 09/25

Joinville 3 x 0 Campos Novo - semifinal

Data: 29 de setembro

Local: Ginásio Univille

Placar: 25/12, 25/13 e 25/13

BLUMENAU NO CATARINENSE

Campos Novos 0 x 3 Blumenau - fase classificatória

Data: 20 de agosto

Local: Ginásio Municipal Humberto Calgaro

Placar: 20/25, 17/25 e 12/25

Morro da Fumaça 0 x 3 Blumenau - fase classificatória

Data: 25 de agosto

Local: Ginásio João de Rochi

Placar: 17/25, 20/25 e 12/25

Itapema 0 x 3 Blumenau - fase classificatória

Data: 09 de setembro

Local: Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho

Placar: 15/25, 19/25 e 14/25

Blumenau 0 x 3 Joinville - fase classificatória

Data: 16 de setembro

Local: Ginásio Galegão

Placar: 19/25, 22/25 e 16/25

Morro da Fumaça 0 x 3 Blumenau - semifinal

Data: 24 de setembro

Local: Ginásio João de Rochi

Placar: 16/25, 20/25 e 17/25

Blumenau 3 x 0 Morro da Fumaça - semifinal

Data: 29 de setembro

Local: Ginásio Galegão

Placar: 25/17, 25/20 e 25/17

Leia também:

Confira a data da semifinal do vôlei feminino no Pan-Americano de Santiago