Como ficou a classificação do Pré-Olímpico vôlei masculino em 2023

O Pré-Olímpico acabou, mas seis seleções conseguiram conquistar a vaga das Olimpíadas de Paris - e a seleção brasileira é uma das equipes com o passaporte carimbando. Enquanto aguardamos os jogos olímpicos, veja quais times se classificaram e a tabela atualizada do Pré-Olímpico.

Classificação dos grupos do Pré-Olímpico vôlei masculino

Estão classificadas para as Olimpíadas de Paris de 2024, após chegarem no topo dos grupos do Pré-Olímpico com jogos Rio de Janeiro, Tóquio e Xi'an, as seleções da Alemanha, Brasil, Estados Unidos, Japão, Polônia e Canadá.

A campeã mundial Itália está entre as seleções que não conseguiram se classificar, o que significa que terão de encontrar outro caminho para os Jogos do próximo ano.

Os poloneses número um do mundo renunciaram ao título mundial ao perder para os italianos na final do ano passado, mas somaram a Liga das Nações de Voleibol e o Campeonato Europeu desde então.

Eles derrotaram Canadá, Argentina, Bélgica, Bulgária, Holanda, anfitriã China e México para vencer a partida de qualificação no Complexo Esportivo Qujiang, em Xi'an, com uma partida do fim e aumentar sua seqüência de vitórias para 24 partidas.

O Canadá conquistou a segunda vaga disponível para às Olimpíadas de Paris 2024, em Xi'an, em circunstâncias dramáticas, quando a Bélgica escorregou durante a última rodada.

Os demais competidores dos Jogos Olímpicos de Verão de 2024 serão escolhidos ao final da fase preliminar da Liga das Nações de Voleibol de 2024. Eles serão selecionados com base nas classificações mundiais e continentais.

Se a classificação atual permanecer a mesma, a Itália será o primeiro país adicionado à lista porque é o número cinco do mundo. Os quatro primeiros países (Turquia, Estados Unidos, Brasil e Sérvia) já se classificaram para o torneio.

GRUPO A | Pré-Olímpico vôlei masculino

1) Alemanha - 21 pontos (CLASSIFICADO PARA AS OLIMPÍADAS)

2) Brasil - 15 pontos (CLASSIFICADO PARA AS OLIMPÍADAS)

3) Cuba - 14 pontos

4) Itália - 13 pontos

5) Ucrânia - 10 pontos

6) República Tcheca - 7 pontos

7) Irã - 4 pontos

8) Catar - 0 pontos

GRUPO B | Pré-Olímpico vôlei masculino

1) Estados Unidos - 20 pontos (CLASSIFICADO PARA AS OLIMPÍADAS)

2) Japão - 16 pontos (CLASSIFICADO PARA AS OLIMPÍADAS)

3) Eslovênia - 15 pontos

4) Turquia - 11 pontos

5) Sérvia - 9 pontos

6) Finlândia - 7 pontos

7) Egito - 5 pontos

8) Tunísia - 1 ponto

GRUPO C | Pré-Olímpico vôlei masculino

1) Polônia - 18 pontos (CLASSIFICADO PARA AS OLIMPÍADAS)

2) Canadá - 15 pontos (CLASSIFICADO PARA AS OLIMPÍADAS)

3) Argentina - 13 pontos

4) Bélgica - 15 pontos

5) Bulgária - 11 pontos

6) Holanda - 6 pontos

7) China - 6 pontos

8) México - 0 pontos

Brasil classificado para as Olimpíadas de Paris

A seleção brasileira enfrentou uma crise na última partida com a Itália para se classificar como vice-campeão e obrigado com uma vitória por 25-23, 23-25, 15-25, 25-17, 15-11 em um confronto emocionante no mesmo local onde venceu seu terceiro ouro olímpico no Rio 2016.

Apenas as 24 melhores equipes no ranking da Federação Internacional de Voleibol, em 12 de setembro do ano passado, eram elegíveis para competir nos eventos de qualificação do Road to Paris.

Ainda há mais cinco vagas disponíveis nos Jogos, que serão decididas por meio do ranking mundial no dia 24 de junho do próximo ano. A África a única selecção sem representante até ao momento.

A Rússia, medalhista de prata em Tóquio 2020, não competirá em Paris porque o Comitê Olímpico Internacional proibiu os esportes coletivos do país devido à invasão da Ucrânia.

A França, medalhista de ouro olímpica, qualificou-se automaticamente como anfitriã.

