Liga das Nações vôlei masculino: Brasil e Sérvia hoje (23/6)

Pela segunda semana da Liga das Nações vôlei masculino, ocorre nessa quinta-feira, 23, o confronto entre Brasil e Sérvia, – e promete agitar a classificação com duas grandes seleções em quadra. Jogando em Sofia, na Bulgária, o jogo tem início a partir das 10h30 (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo.

O Brasil perdeu para a Polônia no jogo de ontem e, por isso, busca se recuperar nesta quinta contra os sérvios.

Tabela Liga das Nações de Vôlei Masculino 2022

Onde assistir Brasil e Sérvia na Liga das Nações vôlei masculino

O jogo do Brasil x Sérvia na Liga das Nações vôlei masculino hoje será transmitido no SporTV 2, na tv fechada, às 10h30 (Horário de Brasília).

Você também pode acompanhar ao jogo do vôlei hoje no Globo Play ou Canais Globo, serviço de streaming, disponível por aplicativo no site, computador, celular e smart TV.

Com a derrota para a Polônia ontem, a Seleção Brasileira de vôlei masculino desceu para a 9ª posição na tabela de classificação da Liga das Nações, com 6 pontos conquistados. Com essa pontuação, o elenco de Renan dal Zotto fica fora da zona de classificação para a próxima fase.

Por isso, o resultado positivo nesta quinta-feira é extremamente importante ao grupo brasileiro da Liga das Nações vôlei masculino.

A Sérvia, por outro lado, também vem de derrota para os Estados Unidos ontem. Agora, vai buscar reverter o seu desempenho enquanto permanece na 8ª posição da tabela com os mesmos 6 pontos do elenco do Brasil. Em toda a competição o grupo venceu a Bulgária e Argentina, mas perdeu para a França, EUA e Alemanha.

Horário – 10h30 (Horário de Brasília)

Local – Sofia, na Bulgária

Onde assistir: SporTV 2, Globo Play e Canais Globo

SPORTV 2 – Sky: 38, 438 / Oi: 38 / Vivo: 38, 338, 818, 538 / Claro: 38, 538

Próximo jogo do Brasil na Liga das Nações de Vôlei Masculino

Contando com o jogo de hoje, o Brasil ainda tem pela frente sete embates na primeira fase da Liga das Nações.

Atual campeão do torneio, o elenco só venceu só venceu duas partidas e, por isso, precisa melhorar o seu desempenho se quiser atingir a próxima fase. Para avançar até a próxima fase, o Brasil precisa terminar entre os oito melhores da tabela para disputar as quartas de final.

Acompanhe a programação completa de jogos do Brasil na Liga das Nações.