Minas x Praia Clube: onde assistir a Superliga Feminina de vôlei (19/11)

Em confronto direto pela liderança da Superliga Feminina de Vôlei, as equipes do Minas x Praia Clube se enfrentam nesta sexta-feira, 19/11, em casa cheia na Arena Minas, em Belo Horizonte, pela quinta rodada a partir das 21h (nove horas da noite) no horário de Brasília. Confira onde assistir ao vivo o vôlei feminino hoje.

Onde assistir Minas x Praia Clube:

A partida de vôlei feminino Itambém Minas e Dentil Praia Clube terá transmissão do canal SporTV 2, na TV fechada, disponível apenas em operadoras por assinatura em diferentes valores a partir das nove horas da noite (horário de Brasília).

Local: Arena Minas, em Belo Horizonte, MG

Arena Minas, em Belo Horizonte, MG Horário : 21h

: 21h Onde assistir: SporTV 2 e Canal Vôlei Brasil no TVN Sports (www.canalvoleibrasil.cbv.com.br)

Com um início de temporada muito bom, o time do Minas aparece em segundo lugar com 13 pontos, ou seja, venceu até o momento as cinco partidas que disputou em quadra. Dessa maneira, espera conquistar o seu sexto triunfo seguido para que possa atingir a ponta da classificação até a próxima rodada e desbancar o rival no confronto direto.

Enquanto isso, o elenco do Dentil Praia Clube é o líder da Superliga Feminina de Vôlei com 15 pontos, com cinco vitórias na temporada em desempenho excelente nas quadras ao redor do país. Com a vantagem de dois pontos ao segundo colocado, espera vencer o jogo de hoje para continuar na liderança.

Tabela de jogos da Superliga Feminina 2021

Ao todo, doze equipes femininas disputam a Superliga de Vôlei na temporada. A primeira fase é feita em pontos corridos, ou seja, os oito melhores colocados na tabela avançam para as quartas de final, disputada em mata-mata por dois confrontos.

Nesta quinta rodada, restam apenas dois jogos nesta sexta-feira. Acompanhe todos os resultados e horários para assistir ao vivo.

Country Club Valinhos 0 x 3 Fluminense

Maringá 0 x 3 Sesc RJ Flamengo

Osasco São Cristovão 3 x 1 Barueri

Brasília Vôlei 0 x 3 Curitiba Vôlei

Itambé Minas x Dentil Praia Clube – 21h30 (SporTV 2)

Sesi Bauru x EC Pinheiros – 18h30 (SporTV 2)

Confira a tabela completa da Superliga de Vôlei Feminino 2021