Minas x Vôlei Renata: onde assistir a final da Copa do Brasil de Vôlei

As equipes de Minas x Vôlei Renata vão disputar a grande final da Copa do Brasil de Vôlei Masculino nesta sexta-feira, 28/01, a partir das 21h (horário de Brasília), no Ginásio Galegão, em Blumenau. Com transmissão ao vivo do jogo, confira onde assistir ao vôlei masculino hoje.

Onde assistir o jogo do Minas x Vôlei Renata hoje

O canal SporTV 2, canal da TV fechada em operadoras por assinatura, vai transmitir o jogo de vôlei pela Copa do Brasil no Vôlei Masculino na final ao vivo nesta sexta-feira.

Horário: 21h

TV: SporTV 2

Onde assistir online: Sem transmissão

As duas equipes conseguiram passar pelas quartas e semifinais e agora vão disputar a decisão pelo primeiro título de 2022 no vôlei masculino. De um lado, o Minas, com o destaque para Leandro Vissotto, passou pelo Natal nas quartas e o Vôlei Guarulhos ontem, por 3 a 1 facilmente.

Do outro lado, o Vôlei Renata, que conta com o jovem Adriano Xavier, de apenas 19 anos, passou pelo Sesi-SP e por fim o Sada Cruzero, o maior vencedor da Copa do Brasil, em disputa acirrada por 3 a 2 também na última quinta-feira.

As duas equipes disputam um título inédito na história.

Como funciona a Copa do Brasil de Vôlei Masculino?

A Copa do Brasil é uma competição realizada pela Confederação Brasileira de Voleibol, onde as oito melhores equipes do primeiro turno da Superliga Masculina buscam o primeiro troféu da temporada.

As oito equipes são divididas em duas chaves onde disputam as quartas de final. O chaveamento se dá pela seguinte maneira: 1º colocado x 8º colocado, 2º colocado x 7º colocado, 3º colocado x 6ºcolocado e por fim o 4º colocado x 5º colocado. Os times de melhor campanha são os mandantes.

Depois, avançam para as semifinais e depois a final. O campeão garante vaga na Supercopa 2022.

SEMIFINAL

Sada Cruzeiro 2 x 3 Vôlei Renata

Minas 3 x 1 Sesi/Vôlei Guarulhos

FINAL

Minas x Vôlei Renata – Sexta-feira, 28/01 no Ginásio Galegão, em Blumenau (SporTV 2)

Tabela da Copa do Brasil de Vôlei Masculino 2022