Onde assistir a final da Superliga Masculina entre Cruzeiro x Minas (23/04)

É decisão no vôlei masculino hoje. As equipes de Cruzeiro e Minas Tênis Clube se enfrentam neste sábado, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), pela primeira partida da final na Superliga Masculina de 2022 no Ginásio Divino Braga, em Betim. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir a final da Superliga Masculina hoje.

Onde assistir a final da Superliga Masculina de Vôlei 2022?

O jogo do Cruzeiro e Minas Tênis Clube hoje será transmitido no SporTV 2, Canal Vôlei Brasil e Twitch, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

O canal SporTV 2 é o responsável por divulgar as partidas do vôlei masculino e feminino na TV por assinatura, com transmissão para todos os estados do Brasil.

Além disso, o Canal Vôlei Brasil está disponível por assinatura no site TV NSports, assim como no aplicativo.

Para assistir de graça, você deve procurar o canal Nahzinhaa no Twitch (http://twitch.tv/nahzinhaa), de graça somente na plataforma de vídeos.

Cruzeiro e Minas na Superliga Masculina

O Sada Cruzeiro busca o quinto título da Superliga este ano. O elenco da Raposa no vôlei venceu nos anos de 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Na temporada regular, garantiu a segunda posição com 20 vitórias e apenas 2 derrotas em quadra. Nas quartas venceu o Vôlei São José por 2 sets a 0, enquanto na semifinal superou o Sesi São Paulo pelo mesmo placar.

Do outro lado, o Minas tem o favoritismo ao seu lado. Na temporada regular, terminou em primeiro lugar com 20 vitórias e 2 derrotas. Ganhou do Natal por 2 sets a 0, enquanto na semifinal superou o Vôlei Garulhos também com o mesmo resultado. O grupo busca o 11º título da Superliga.

Final da Superliga Masculino de Vôlei 2022

Além do feminino, a Superliga no vôlei masculino também tem final mineira este ano. Os dois grupos mostraram favoritismo nas quadras e conquistaram bons resultados até a grande final na temporada.

Ambos os clubes tem altos investimentos em jogadores, quadras e patrocinadores, o que promove alto desempenho dos seus atletas em toda a temporada.

Doze equipes disputaram a Superliga, mas somente duas jogam a decisão pelo título. Quem vencer dois jogos é o campeão. Em caso de empate, o terceiro jogo acontece.

Confira a programação da final da Superliga Masculina em 2022.

PRIMEIRA RODADA

Sada Cruzeiro x Minas – Sábado, 23/04 às 21h30, no Ginásio Divino Braga, em Betim

SEGUNDA RODADA

Minas x Sada Cruzeiro – Domingo, 01/05 às 10h, em local a definir

TERCEIRA RODADA (SE NECESSÁRIO)

Minas x Sada Cruzeiro – Domingo, 08/05, às 10h, local a definir

