Onde assistir Brasil x Polônia vôlei masculino ao vivo - 07/07

Após a vitória esmagadora contra os holandeses, a Seleção Brasileira enfrenta a Polônia na madrugada de quinta para sexta-feira, 07/07, pela terceira semana da Liga das Nações. O confronto entre Brasil x Polônia vôlei masculino começa às 00h, horário de Brasília, em Pasay City, nas Filipinas.

Assistir jogo do Brasil vôlei masculino

O canal SporTV 2 transmite a partida entre Brasil x Polônia vôlei masculino nesta sexta-feira. Nenhuma emissora da televisão aberta vai exibir o confronto.

Quem tem 'Globoplay + canais ao vivo' pode acompanhar o jogo do Brasil ao vivo no computador ou celular. Acesse o site, faça o cadastro e torne-se assinante.

Foram convocados para a última semana do Brasil os jogadores Bruninho, Alan, Lucarelli, Honorato, Lucão, Flavio, Judson, Otávio, Fernando Cachopa, Felipe Roque, Adriano, Vaccari e os líberos Thales e Maique.

Horário: meia noite

Local: Pasay City, nas Filipinas

Onde assistir Brasil x Polônia vôlei masculino hoje: SporTV 2

Saiba qual é a altura dos jogadores do Brasil

Como foi a última partida entre as equipes?

O último jogo entre Brasil x Polônia vôlei masculino foi em 10 de setembro de 2022, na semifinal do Campeonato Mundial de Voleibol, em Katowice.

A Seleção masculina de vôlei terminou em primeiro lugar no grupo B com oito pontos, com vitória contra Cuba, Japão e Catar. Nas oitavas de final superou o Irã e nas quartas o rival Argentina, até alcançar a semifinal e esbarrar nos poloneses.

O primeiro set foi do Brasil. No segundo e no terceiro a Polônia deu a volta por cima, mas os brasileiros conseguiram empatar no quarto set. Para o quinto e último, os europeus venceram fecharam o placar em 3 sets a 2, carimbando assim o passaporte para a final do Mundial.

Classificação da Liga das Nações do vôlei masculino

Duas semanas estão completas na Liga das Nações de vôlei masculino. Confira como está a classificação na terceira e última rodada. Os sete melhores avançam para as quartas de final.

1) Japão - 24 pontos

2) Estados Unidos - 24 pontos

3) Brasil - 22 pontos

4) Eslovênia - 22 pontos

5) Itália - 20 pontos

6) Polônia - 16 pontos

7) Argentina - 19 pontos

8) Holanda - 17 pontos

9) França - 12 pontos

10) Sérvia - 11 pontos

11) Irã - 8 pontos

12) Alemanha - 7 pontos

13) Canadá - 6 pontos

14) China - 6 pontos

15) Cuba - 5 pontos

16) Bulgária - 6 pontos

