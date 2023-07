Quando é a final de vôlei masculino na Liga das Nações em 2023

Decisão do torneio de vôlei masculino será na Polônia

Não é fácil conquistar a medalha de ouro, mas todo o esforço vale a pena ao subir no pódio. Na Liga das Nações de vôlei masculino de 2023, principal torneio da modalidade no calendário, a final já tem data marcada. Vem ver quando será a partida e quem são os favoritos a exibir o troféu.

Onde vai ser a final de vôlei masculino na Liga das Nações?

A final da Liga das Nações de vôlei masculino vai ser no domingo, 23 de julho de 2023, na Ergo Arena, em Gdansk, na Polônia, às 15h, horário de Brasília.

A Ergo Arena, localizada em Gdansk, é uma arena multi-uso inaugurada em 2010 que responsável por receber confrontos de vôlei, basquete, handebol, artes marciais e outras disciplinas. Além de esportes, a arena também é o palco de shows, eventos sociais e artísticos.

O espaço pode receber até 11 mil pessoas e, incluindo lugares em pé, 15 mil torcedores. Os altos padrões tecnológicos são destaques da Ergo Arena, além de ser seguro e confortável.

A Liga das Nações traz dezesseis seleções na primeira fase, mas já é possível identificar quem são os favoritos na briga pela medalha de ouro. Japão, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Polônia e Itália estão cotados como os melhores da competição.

A França, atual campeão, ainda briga por uma vaga na zona de classificação e, por isso, não deverá alcançar a final deste ano. O Brasil, por outro lado, quer se recuperar do fiasco passado após ser eliminado nas quartas de final para os americanos.

O Japão tem a melhor campanha da Liga das Nações com nove vitórias e 24 pontos entre três semanas. O time masculino é o líder da classificação com folga. Já os Estados Unidos, Polônia e Argentina também vão brigar pelo pódio este ano.

Quanto ganha o campeão da Liga das Nações?

O campeão da Liga das Nações de vôlei masculino vai faturar R$ 4,7 milhões (o mesmo que 1 milhão de dólares). Os valores são entregues pela FIVB, a Federação Internacional de Voleibol.

O vice-campeão fica com a medalha de prata e 500 mil dólares (R$ 2,3 milhões na cotação de julho). Confira todos os valores da premiação da Liga das Nações 2023 aqui.

O valor destinado para a Liga das Nações este ano foi de US$ 7,5 milhões, ou R$ 5 milhões. Além da fase final, a entidade também premia os elencos nas três semanas preliminares, onde cada vitória dá R$ 45 mil e para o time derrotado apenas R$ 20 mil.

É importante ressaltar que a Liga das Nações paga o mesmo valor em todas as fases tanto para o masculino como o feminino. A política de gênero foi adotada em 2018.

Onde assistir a final do vôlei masculino?

O torcedor pode assistir a final da Liga das Nações de vôlei masculino no SporTV 2, canal responsável pela transmissão do torneio no Brasil.

Sem exibição na TV aberta, a emissora só está disponível em operadoras de televisão por assinatura, ou seja, só quem é cliente dos canais pagos pode acompanhar a final na temporada.

Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode ver a retransmissão na própria plataforma de streaming. Acesse o site (www.globoplay.globo.com) ou o aplicativo para acompanhar a partida.

Outra opção é ver no site do GE, portal de notícias, mas só está disponível para quem tem a TV paga.

Maiores campeões da Liga das Nações vôlei masculino

A Rússia é o maior campeão da Liga das Nações de vôlei masculino com duas medalhas de ouro, campeão nas edições de 2018 e 2019. Já a França e o Brasil também aparecem no pódio.

Confira a lista de todos os campeões.

Temporada 2018:

Rússia - medalha de ouro

França - medalha de prata

Estados Unidos - medalha de bronze

Temporada 2019:

Rússia - medalha de ouro

Estados Unidos - medalha de prata

Polônia - medalha de bronze

Temporada 2021:

Brasil - medalha de ouro

Polônia - medalha de prata

França - medalha de bronze

Temporada 2022:

França - medalha de ouro

Estados Unidos - medalha de prata

Polônia - medalha de bronze

