Onde assistir jogo de vôlei masculino hoje Brasil x Bulgária ao vivo - 20/06

Pela abertura da segunda semana na Liga das Nações de vôlei masculino, o Brasil enfrenta a Bulgária na tarde desta terça-feira, 20 de junho, às 15h30, horário de Brasília, em Orléans, na França. Saiba onde assistir jogo de vôlei masculino hoje ao vivo e todos os detalhes.

A Seleção Brasileira ocupa a quinta posição com nove pontos, somados em três vitórias e uma derrota.

Confira também a tabela de jogos da Liga das Nações de vôlei feminino 2023

Onde assistir jogo de vôlei masculino hoje ao vivo

Você pode assistir o jogo do Brasil e Bulgária no vôlei masculino no canal SporTV 2 ao vivo na TV paga. É necessário ser cliente de qualquer operadora por assinatura.

Se você tem o pacote 'canais ao vivo' no GloboPlay sintonize e assista em tempo real.

Horário: três e meia da tarde

Local: Orléans, na França

Onde assistir jogo de vôlei masculino hoje: SporTV 2 e GloboPlay

Escalação do Brasil no jogo de hoje

O treinador Renan Dal Zotto relacionou 14 jogadores para a etapa de Orléans, na França, entre 20 a 25 de junho, na fase classificatória da Liga das Nações de vôlei masculino.

O destaque fica com Lucão, Lucarelli e Bruninho, além do líbero Thales. É importante ressaltar que a lista de relacionados sofre alteração por parte do treinador em cada nova semana de jogos.

Levantadores : Bruninho e Fernando Cachopa

: Bruninho e Fernando Cachopa Opostos : Alan e Felipe Roque

: Alan e Felipe Roque Ponteiros : Adriano, Arthur Bento, Honorato e Lucarelli

: Adriano, Arthur Bento, Honorato e Lucarelli Centrais : Flavio, Judson, Lucão e Otávio

: Flavio, Judson, Lucão e Otávio Líberos: Maique e Thales

Tabela de jogos do Brasil na segunda semana

Na primeira semana da Liga das Nações, o Brasil venceu a Alemanha, Argentina e Estados Unidos, mas perdeu para Cuba na terceira rodada. Agora, irá enfrentar Bulgária, Japão, Eslovênia e França na segunda semana.

Confira a tabela completa com horários e datas.

1ª SEMANA (Onde assistir jogo de vôlei masculino hoje):

Brasil 3 x 1 Alemanha

Quarta-feira, 07/06

Brasil 3 x 2 Argentina

Quinta-feira, 08/06

Brasil 2 x 3 Cuba

Sábado, 10/06

Brasil 3 x 1 Estados Unidos

Domingo, 11/06

2ª SEMANA (Onde assistir jogo de vôlei masculino hoje):

Brasil x Bulgária, às 15h30 – sportv 2

Terça-feira, 20/06

Brasil x Japão, às 8h – sportv 2

Quinta-feira, 22/06

Brasil x Eslovênia, às 11h30 – sportv 2

Sábado, 24/06

Brasil x França, às 12h30 – sportv 2

Domingo, 25/06

Leia também:

Qual é a altura dos jogadores do Brasil no vôlei masculino?