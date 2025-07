Onde assistir o jogo da Itália x EUA de vôlei feminino hoje nas quartas de final

A Itália enfrentará os EUA nas quartas de final da Liga das Nações de Vôlei Feminino nesta quarta-feira, 23 de julho, às 11h30 (de Brasília), em Lodz, Polônia, cidade-sede da Final Eight do torneio.

As campeãs olímpicas chegam à fase final invictas, tendo acumulado doze vitórias consecutivas na fase preliminar e iniciado uma sequência de 26 vitórias consecutivas. A equipe do técnico Julio Velasco já derrotaou as americanas na fase preliminar e está entre as favoritas na busca pela defesa do título.

Os holofotes estarão voltados para a atacante oposta Paola Egonu, a levantadora Alessia Orro, a ponta Myriam Sylla, as bloqueadoras centrais Anna Danesi e Sarah Fahr, a líbero Monica De Gennaro e outras opções de destaque, como a atacante Ekaterina Antropova.

Enquanto isso, do outro lado da chave, o Brasil enfrentará a Alemanha e a Turquia enfrentará o Japão.

Transmissão do jogo da Itália x EUA de vôlei feminino

O canal Sportv 2 transmite para todo o país o jogo Itália x EUA de vôlei feminino. Disponível em operadoras de televisão por assinatura, só clientes poderão acompanhar a partida. Quem tem o pacote ‘Globoplay + canais ao vivo’ pode ver o duelo na plataforma ao vivo.

A programação completa das finais do VNL 2025

Abaixo está a programação completa para as finais de Lodz:

Quarta-feira, 23 de julho

Itália-EUA 11h30

Polônia – China 15h

Quinta-feira, 24 de julho

Japão x Turquia, 11h30

Brasil – Alemanha 15h

Sábado, 26 de julho

Semifinal 1

Semifinal 2

Domingo, 27 de julho

Final do 3º/4º

Final do 1º/2º

A premiação da Liga das Nações em 2023, somando do 8º ao 1º lugar, chega a US$ 7,5 milhões, equivalente a R$ 35 milhões na cotação de julho. A fase preliminar também bonifica as seleções com US$ 9,500 (R$ 45 mil) para a equipe que ganhar a partida, e outros US$ 4,250 para a seleção derrotada no jogo.