Onde assistir Pinheiros x Praia Grande vôlei feminino sub 19 hoje - 13/09

O Pinheiros enfrenta o Praia Grande nesta quarta-feira, 13 de setembro, na fase classificatória do Campeonato Paulista sub 19 de vôlei feminino no Ginásio Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. O jogo começa às 20h, horário de Brasília, e tem transmissão na internet.

Veja a Tabela de jogos do Campeonato Paulista 2023

Transmissão jogo do Pinheiros x Praia Grande sub 19 vôlei feminino hoje

A partida entre Pinheiros x Praia Grande vôlei feminino será transmitida no canal do Pinheiros no Youtube, às 20h, para todos os estados do Brasil de forma gratuita. Nenhuma emissora de televisão tem os direitos de transmissão do campeonato por isso não dá para assistir.

Acesse www.youtube.com no computador ou no aplicativo, procure pelo canal do Pinheiros EC, toque na aba 'Ao vivo' e assista ao vivo a partida de vôlei feminino.

O Pinheiros é o favorito no duelo, com 14 vitórias no torneio de base e apenas uma derrota. Já o Praia Grande soma cinco triunfos e dez derrotas na fase classificatória. Os melhores na classificação avançam para a etapa eliminatória, onde vão disputar o título da temporada.

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Ginásio Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo

Onde assistir: Youtube

Como funciona o Paulista de vôlei feminino sub 19?

Disputam a categoria sub 19 do Campeonato Paulista de vôlei feminino as equipes de Franca, São Paulo FC, ADC Bradesco, São Bernardo, ABCD Diadema, Vinhedo, Jundiai, Paineiras, Praia Grande, Pinheiros, Barueri, Fupes, Farma Conde, Vôlei Valinhos, Paulistano, SESI SP, São Caetano e Vôlei Taubaté.

Com 18 times na disputa, os 16 melhores avançam para as oitavas de final de acordo com o chaveamento: o 1º colocado enfrenta o 16º, o 2º diante do 15º e assim sucessivamente em três partidas, onde quem fechar duas avança para as quartas de final.

Daí, as quartas acontecem, seguindo para a semifinal, disputa pelo bronze e a final. Farma Conde, Pinheiros, Vôlei Valinhos, Paulistano, ADC Bradesco, SESI São Paulo e Barueri são os favoritos na briga pelo lugar mais alto do pódio.

Classificação atualizada do Paulista sub 19

Após a fase classificatória, os 16 melhores avançam para as oitavas de final.

1 Barueri - 43 pontos

2 Pinheiros - 43 pontos

3 SESI São Paulo - 42 pontos

4 ADC Bradesco - 39 pontos

5 Fupes - 36 pontos

6 Vinhedo - 34 pontos

7 São Caetano - 29 pontos

8 Vôlei Valinhos - 26 pontos

9 Paineras - 25 pontos

10 Farma Conde - 21 pontos

11 Praia Grande - 16 pontos

12 São Paulo FC - 15 pontos

13 Franca - 15 pontos

14 São Bernardo - 14 pontos

15 Jundiaí - 10 pontos

16 Paulistano - 6 pontos

17 Diadema - 2 pontos

18 Vôlei Taubaté - 2 pontos

Leia também:

Onde assistir o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia em Fortaleza 2023