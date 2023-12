Onde assistir Sada Cruzeiro x Minas vôlei masculino na Superliga - 20/12

É dia de clássico mineiro na Superliga de vôlei masculino! Nesta quarta-feira, 20 de dezembro, o Sada Cruzeiro recebe o Itambé Minas às 21h (de Brasília) no Ginásio Poliesportivo do Riacho, em Contagem, pela 5ª rodada da fase classificatória. Onde assistir e todas as informações da partida você confere a seguir.

Transmissão de Sada Cruzeiro x Minas de vôlei masculino

O clássico entre Sada Cruzeiro e Minas começa às 21h, horário de Brasília, e a única forma de assistir é no canal Sportv 2, disponível em operadoras de TV por assinatura, e no Globoplay, serviço de streaming para assinantes.

Nenhuma emissora com sinal aberto vai exibir o jogo da Superliga de vôlei masculino nesta quarta-feira. Os direitos de transmissão pertencem à CBV, a Confederação Brasileira de Voleibol, e ao Sportv, canal esportivo da Rede Globo.

A partida entre os mineiros é válida pela fase classificatória, portanto nem Sada Cruzeiro ou Minas podem ser eliminados se perderem.

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Ginásio Poliesportivo do Riacho, em Contagem

Onde assistir: Sportv 2 e Globoplay

Histórico de confrontos na temporada

Sada Cruzeiro e Itambé Minas se encontram pela quarta vez na temporada. O duelo desta quarta-feira é válido pela quinta rodada da Superliga de vôlei masculino, na fase classificatória, em Contagem, no Ginásio do Riacho, a casa do Cruzeiro.

No Campeonato Mineiro, Sada Cruzeiro e Minas se enfrentaram duas vezes na primeira fase e na decisão pelo título. O primeiro encontro aconteceu em 27 de setembro, em Belo Horizonte, com vitória do Sada por 3 sets a 0, com parciais de 23/25, 20/25 e 23/25.

O segundo jogo da temporada entre os mineiros aconteceu em 14 de outubro, em Contagem, com vitória do elenco cruzeirense por 3 sets a 0, com parciais de 28/26, 25/22 e 27/25. Na final do estadual, o Minas conseguiu levar a partida para o tie-break, mas foi o Sada Cruzeiro quem levou a melhor por 3 sets a 2, com parciais de 21/25, 25/23, 25/21, 18/25 e 15/12.

O duelo desta quarta, pela Superliga, é a quarta partida na temporada. Os times jogaram o Mundial de Clubes no início de dezembro, mas não se enfrentaram.

Até quando vai a Superliga masculina em 2023?

O último dia da Superliga de vôlei masculino em 2023 vai ser em 23 de dezembro, sábado, com o duelo entre Vôlei Guarulhos e Itambé Minas na oitava rodada da fase classificatória.

Acompanhe a programação dos últimos dias de 2023 na Superliga, de acordo com a CBV.

Farma Conde São José x Monte Carmelo (8ª rodada)

Data: quinta-feira, 21/12 às 21h

Local: Arena Farma Conde

Onde assistir: Sportv 2

Sesi SP x América (8ª rodada)

Data: sexta-feira, 22/12 às 16h

Local: Arena Paulo Skaf

Onde assistir: Sportv 2

Vôlei Renata x Joinville (8ª rodada)

Data: sexta-feira, 22/12 às 18h30

Local: Ginásio Taquaral

Onde assistir: Sportv 2

Suzan x Blumenau (8ª rodada)

Data: sexta-feira, 22/12 às 19h

Local: Arena Suzano

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Sada Cruzeiro x Araguari (8ª rodada)

Data: sexta-feira, 22/12 às 20h

Local: Ginásio do Riacho

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Vôlei Guarulhos x Minas (8ª rodada)

Data: sábado, 23/12 às 18h30

Local: Ginásio Ponte Grande

Onde assistir: Sportv 2 e Canal Vôlei Brasil

Quando é o jogo de volta entre Minas x Sada Cruzeiro?

O jogo de volta entre Itambé Minas e Sada Cruzeiro na Superliga de vôlei masculino está marcado para segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024, na Arena UniBH, em Belo Horizonte. O clássico mineiro é válido pela 5ª rodada do returno, às 21h, horário de Brasília, com transmissão do Sportv.

Este será o quinto jogo entre Minas e Cruzeiro na temporada, válido pela fase classificatória da liga nacional de vôlei masculino. Os anfitriões vão usar o uniforme azul e o Sada o branco.

A fase classificatória da Superliga masculina é disputada por 22 rodadas, divididas em turno e returno com 11 cada em pontos corridos. Cada vitória é importante para somar pontos e assim ocupar a parte de cima da tabela. Ao fim das rodadas, os oito primeiros da classificação avançam para as quartas de final da Superliga.

As quartas de final estão marcadas para 03, 08 e 13 de abril, a semifinal para 19, 24 e 28 de abril e a final masculina em 05 de maio de 2024, domingo, com horário a ser definido.

