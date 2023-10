Onde assistir Sada Cruzeiro x Monte Carmelo vôlei masculino ao vivo - 04/10

Após a jornada de confrontos no Triângulo Mineiro, o Sada Cruzeiro recebe o Monte Carmelo nesta quarta-feira, 4 de outubro, no Ginásio do Riacho, em Contagem, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro de vôlei masculino. O jogo começa às 20h (de Brasília) e tem transmissão ao vivo.

Sada Cruzeiro x Monte Carmelo vôlei masculino hoje

Como nenhuma emissora de TV vai transmitir a partida entre Sada Cruzeiro e Monte Carmelo de vôlei masculino, é necessário sintonizar o canal do Sada Cruzeiro no Youtube para assistir o jogo do Campeonato Mineiro hoje, às 20h, horário de Brasília. A transmissão é de graça, não precisa ser assinante para ter acesso ao canal.

A Federação Mineira de Voleibol deu total liberdade para os clubes realizarem as suas próprias coberturas durante a fase classificatória, como é o caso do Sada Cruzeiro que exibe todos os jogos em casa em seu canal. Outros times, como o Araguari, também possuem o seu próprio meio de transmissão.

O Campeonato mineiro de vôlei masculino é disputado por seis equipes em 10 rodadas, turno e returno, onde jogam entre si por duas vezes. Os quatro melhores da classificação avançam para a semifinal, marcada para 20 de outubro.

Como comprar ingresso para o jogo do Sada Cruzeiro x Monte Carmelo vôlei masculino

Para comprar o ingresso do Sada Cruzeiro e Monte Carmelo basta digitar www.eventos.gofree.co/sadaxazulim no navegador, clicar em 'comprar' em laranja e branco e preencher os dados para o pagamento. A inteira sai por R$ 20 e a meia R$ 10.

As entradas também estarão disponíveis nas bilheterias do Ginásio do Riacho, na rua Rio Paraopeba, 1200, a partir das 18h, sob o mesmo preço.

Como está a classificação do Mineiro de vôlei?

Com 100% de aproveitamento, o Sada Cruzeiro se mantém na liderança do Campeonato Mineiro com 16 pontos em seis vitórias e cinco sets perdidos. O time azul celeste deve passar para a próxima fase com facilidade, assim como o Minas Tênis Clube, segundo colocado na tabela com 13 pontos.

Sada e Minas são os principais clubes do vôlei masculino no Brasil. A classificação de ambos para a semifinal é inegável, enquanto Araguari, Monte Carmelo e JF Vôlei seguem vivos na busca pela vaga.

Confira a seguir a classificação atualizada do Mineiro.

CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO MINEIRO DE VÔLEI MASCULINO

1 Sada Cruzeiro - 16 pontos (seis vitórias)

2 Minas - 13 pontos (quatro vitórias e três derrotas)

3 Araguari - 11 pontos (quatro vitórias e uma derrota)

4 Monte Carmelo - 5 pontos (uma vitória e quatro derrotas)

5 JF Vôlei - 3 pontos (uma vitória e quatro derrotas)

6 Montes Claros/América - 3 pontos (uma vitória e cinco derrotas)

Próximos jogos do Sada Cruzeiro

Faltam quatro partidas para o clube de Contagem terminar a sua participação na fase classificatória. O elenco azul celeste deve se classificar para a próxima fase já que lidera a classificação com folga.

Todos os próximos jogos vão ser em casa, no Ginásio do Riacho, em Contagem.

Quarta-feira, 04/10 – Sada Cruzeiro x Monte Carmelo – 20h

Ginásio do Riacho, em Contagem

Sexta-feira, 06/10 – Sada Cruzeiro x Araguari – 20h

Ginásio do Riacho, em Contagem

Quarta-feira, 11/10 – Sada Cruzeiro x América Vôlei Montes Claros – 20h

Ginásio do Riacho, em Contagem

Sábado, 14/10 – Sada Cruzeiro x Minas – 18h

Ginásio do Riacho, em Contagem

