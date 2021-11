Osasco x Barueri: onde assistir ao vôlei feminino na Superliga (16/11)

O clássico paulista entre Osasco e Barueri é válido pela quinta rodada da Superliga de vôlei feminino nesta terça-feira, 16/11, a partir das 20h30 (horário de Brasília), no Ginásio Esportivo José Liberatti, em Osasco. Confira onde assistir ao jogo da Superliga de vôlei feminino hoje.

Osasco x Barueri: onde assistir Superliga de vôlei feminino:

A partida entre Osasco e Barueri terá transmissão no Canal Vôlei Brasil no TVN Sports por assinatura em diferentes valores no site ou aplicativo para ter acesso às informações em Android ou Ios.

Local : Ginásio Esportivo José Liberatti, em Osasco, SP

: Ginásio Esportivo José Liberatti, em Osasco, SP Horário: 20h30

20h30 Onde assistir hoje: Canal Vôlei Brasil no TVN Sports (www.canalvoleibrasil.cbv.com.br)

Ocupando a quarta posição da tabela da Superliga, o Osasco contabiliza 8 pontos depois de vencer três jogos e perdeur somente um. Por isso, buscando subir cada vez mais enquanto busca a classficação, o elenco paulista precisa da vitória em seu favor de qualquer maneira.

Enquanto isso, o Barueri vem logo atrás em sétima posição na classificação com 6 pontos, ou seja, venceu dois confrontos e perdeu também dois neste início de temporada na Superliga. Por fim, as comandadas de José Roberto Guimarães devem colocar força total em quadra na noite deta terça-feira.

Tabela de jogos da Superliga 2021

A primeira fase da Superliga é feita de pontos corridos, ou seja, é disputado em rodadas e apenas as oito primeiras seleções avançam para as quartas de final, enquanto os últimos serão rebaixados para a divisão inferior no ano que vem.

Dessam maneira, veja a tabela de jogos da quinta rodada completa.

Country Club Valinhos x Fluminense – 16/11, às 18h – (Canal Vôlei Brasil)

Unlife x Sesc RJ Flamengo – 16/11, às 17h – (Canal Vôlei Brasil)

Osasco São Cristovão x Barueri – 16/11, às 20h30 – (Canal Vôlei Brasil)

Brasília Vôlei x Curitiba Vôlei – 18/11, às 21h – (SporTV)

Itambé Minas x Dentil Praia Clube – 19/11, às 21h30 – (SporTV)

Sesi Bauru x EC Pinheiros – 19/11, às 18h30 – (SporTV)

