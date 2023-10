Osasco x Pinheiros hoje: como assistir online a final do vôlei feminino

Após vencer os três sets do primeiro jogo, é a vez do Osasco receber o Pinheiros na final do Campeonato Paulista de vôlei feminino. O embate nesta quinta-feira, 5 de outubro, no Ginásio José Liberatti, em Osasco, às 20h30 (de Brasília). A decisão será exibida no Sportv 2 e também no Youtube do Osasco, mas apenas por áudio.

Transmissão online Osasco x Pinheiros vôlei feminino

O canal Sportv vai transmitir Osasco e Pinheiros na final do Campeonato Paulista de vôlei feminino hoje, às 20h30, horário de Brasília. Quem é assinante Globoplay e tem o canal na programação pode assistir ao vivo a retransmissão com apenas um clique.

Passo 1: Baixe o aplicativo Globoplay em seu aparelho móvel com acesso à internet. Depois, clique em 'Entrar' e digite o seu email e senha de usuário. Se preferir, entre com a conta Google, Apple ou Facebook. Assim que completar dê 'continuar' e 'ok'.

Também dá para se tornar assinante pelo aplicativo ao escolher a opção 'Assine já', em vermelho e branco.

Passo 2: Abra o menu e clique em 'Agora', localizado no menu inferior. Você será redirecionado para a programação em tempo real dos canais como Globo, Sportv, Universal, Globonews e muito mais.

Lembre-se que é preciso ter a opção de canais ao vivo para assistir o Sportv 2 ao vivo. Sem isso, você não terá acesso ao jogo da final do Paulista de vôlei feminino.

Passo 3: Escolha o canal que quer assistir ao vivo - no caso o Sportv 2 - espere a imagem carregar e pronto. Dá para assistir a programação no celular, tablet, smartv e até em serviços como o Chromecast e Airplay, dependendo do seu aparelho.

