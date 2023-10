Próximo jogo do Brasil vôlei masculino será contra Cuba

Após jogar contra a Ucrânia, o Brasil tem compromisso marcado na sexta-feira, 6 de outubro, contra a seleção de Cuba pela na quinta rodada do Pré-Olímpico de vôlei masculino de 2023. O jogo será no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 10h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo.

Transmissão jogo do Brasil vôlei masculino no Pré-Olímpico

O jogo do Brasil x Peru de vôlei masculino na sexta-feira, 6, terá transmissão do canal Sportv 2 e também no pay-per-view da federação VB TV. A rede Globo não exibirá o duelo.

O técnico Renan Dal Zotto deverá utilizar em quadra o mesmo sexteto da partida passada, com Bruninho, Alan, Lucarelli, Honorato, Lucão e o líbero Thales. Outros jogadores como Fernando Cachopa, Honorato, Flávio e Darlan também devem pintar na partida.

Horário: 10h (horário de Brasília)

Local: Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Adversários do Brasil no Pré-Olímpico 2023

A Seleção Brasileira de vôlei masculino jogou contra Catar, República Tcheca, Alemanha e Ucrânia, e agora faltam os duelos contra Irã e Itália no grupo A do Pré-Olímpico, disputado até 08 de outubro.

Tudo o que o Brasil precisa fazer é vencer os jogos e somar o máximo de pontos possíveis para terminar em primeiro ou segundo lugar na classificação para, aí, avançar direto até as Olimpíadas de Paris.

07/10 (sábado) – Brasil x Irã às 10h

Onde assistir: Sportv 2

08/10 (domingo) – Brasil x Itália às 10h

Onde assistir: TV Globo e Sportv 2