Pinheiros x Barueri: onde assistir a Superliga de vôlei feminino hoje (09/11)

As equipes de Pinheiros x Barueri se enfrentam nesta terça-feira, 09/11, pela terceira rodada da Superliga de Vôlei Feminino de Clubes a partir das 17h (horário de Brasília) no Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo. Acompanhe as informações e onde assistir ao jogo de vôlei feminino hoje.

Onde assistir ao jogo da Superliga de vôlei feminino hoje?

A partida entre Pinheiros e Barueri na Superliga de Vôlei Feminino será transmitida às 17h , no Canal Vôlei Brasil no TVN Sports (www.canalvoleibrasil.cbv.com.br) por assinatura em diferentes valores no site ou aplicativo para ter acesso às informações.

Data: 09 de novembro de 2021

Horário: 17h

TV: Sem transmissão

Onde assistir ao vivo: Canal Vôlei Brasil no TVN Sports no site (www.canalvoleibrasil.cbv.com.br)

Como vem as equipes para o jogo na Superliga?

O Pinheiros venceu somente uma partida na Superliga entre as três que disputou. Por isso, deve entrar em campo nesta terça-feira para buscar o resultado em seu favor e, dessa maneira, subir na classificação em busca das quartas de final da competição.

Enquanto isso, o time do Barueri continua em terceiro lugar na classificação da Superliga com 6 pontos já que venceu os dois jogos que disputou até o momento na temporada. Por isso, o elenco comandado por José Guimarães tem a chance de conquistar a terceira conquista seguida e brigar pela liderança.

+ Confira a tabela completa da Superliga de Vôlei Feminino 2021

Classificação da Superliga de Clubes 2021

A primeira fase da Superliga é feita de pontos corridos, ou seja, é disputado em rodadas e apenas as oito primeiras seleções avançam para as quartas de final, enquanto os últimos serão rebaixados para a divisão inferior no ano que vem.

Confira a classificação completa e atualizada.