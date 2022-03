Playoffs da Superliga Feminina 2022: tabela de jogos e como funciona

Oito equipes disputam as quartas de final na Superliga Feminina da temporada

Com o fim da fase classificatória, a Superliga de Vôlei Feminina 2022 dá início aos playoffs da temporada. Oito equipes disputam as quartas de final a partir de sexta, 25 de março, em quatro confrontos. Dois jogos serão realizados e, se necessário, o terceiro também. Confira a seguir a tabela de jogos completa dos playoffs na Superliga Feminina 2022.

Playoffs da Superliga Feminina 2022

Oito equipes disputam as quartas de final da Superliga Feminina em 2022. São elas Pinheiros (SP), Dentil Praia Clube (MG), Flamengo (RJ), Osasco (SP), Minas (MG), Barueri Volleyball (SP), Fluminense (RJ) e Sesi Vôlei Bauru (SP).

Todos os clubes de vôlei feminino classificados terminaram a fase regular entre os oito primeiros na tabela, onde os primeiros colocados certamente ganham a vantagem de escolher o mando de quadra. Os jogos são disputados em duas rodadas, com terceiro jogo se necessário para desempatar o confronto.

Depois, os quatro classificados avançam para as semifinais, marcadas para 15 de abril na primeira rodada. A grande final está marcada para 22 e 29 de abril e 6 de maio.

Confira a seguir os confrontos dos playoffs na Superliga Feminina de Vôlei 2022.

QUARTAS DE FINAL – 1ª RODADA

Pinheiros x Praia Clube (Sexta-feira, 25/03 às 18h30)

Osasco x Sesc Flamengo (Sexta-feira, 25/03 às 21h)

Minas x Barueri (Sábado, 26/03 às 19h)

Sesi Vôlei Bauru x Fluminense (Sábado, 26/03 às 21h30)

QUARTAS DE FINAL – 2ª RODADA

Praia Clube x Pinheiros (Segunda-feira, 28/03 às 19h)

Sesc Flamengo x Osasco (Segunda-feira, 28/03 às 21h30)

Barueri x Minas (Terça-feira, 29/03 às 19h)

Fluminense x Sesi Vôlei Bauru (Terça-feira, 29/03 às 21h30)

QUARTAS DE FINAL – 3ª RODADA

Praia Clube x Pinheiros (Sexta-feira, 01/04 às 18h30)

Osasco x Flamengo (Sexta-feira, 01/04 às 21h)

Minas x Barueri (Sábado, 02/04 às 19h)

Sesi Vôlei Bauru x Fluminense (Sábado, 02/04 às 21h30)

Onde assistir a Superliga Feminina de Vôlei?

Com dois jogos por noite a partir da próxima sexta-feira, o SporTV 2 vai transmitir ao vivo cada um dos confrontos da Superliga Feminina.

O canal está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Vivo e Oi dependendo do pacotes escolhido pelo torcedor.

Outra opção, entretanto, é acompanhar através do serviço de streaming GloboPlay, que disponibiliza a transmissão do canal para os seus assinantes. Basta procurar no site (www.globoplay.globo.com) pelo computador, tablet ou até mesmo celular.

Classificação final da Superliga Feminina

Onze times disputaram a primeira fase da Superliga Feminina, em 11 rodadas em turno e returno. Oito avançaram para as quartas, enquanto os últimos serão rebaixados para a divisão inferior.

1 Praia Clube – 58 pontos

2 Minas – 55 pontos

3 Sesi Vôlei Bauru – 49 pontos

4 Osasco – 46 pontos

5 Flamengo – 45 pontos

6 Fluminense – 36 pontos

7 Barueri – 35 pontos

8 Pinheiros – 24 pontos

9 Maringá – 14 pontos

10 Country Club Valinhos – 10 pontos

11 – Curitiba Vôlei – 8 pontos

+ Confira as seleções já classificadas para o Mundial de vôlei feminino 2022