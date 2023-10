Superliga de vôlei feminino começa em outubro: tabela atualizada

A Superliga de vôlei feminino reúne 12 equipes das mais diferentes regiões do país e o calendário do maior torneio da modalidade já está definido, com partidas a partir de 7 de novembro. Além da diversidade de equipes, outra boa notícia é que os jogos vão ocorrer em diferentes cidades brasileiras. Vem ver!

Que dia começa a Superliga de vôlei feminino?

A fase classificatória da Superliga de vôlei feminino começa em 7 de novembro, com o confronto entre o atual campeão Praia Clube e São Caetano, na Arena Dentil, em Uberlândia, às 18h30, horário de Brasília. A transmissão ocorre ao vivo no canal Sportv, disponível em operadoras de TV por assinatura.

No total, a fase de grupos tem 22 rodadas, com 11 no turno e as outras 11 no returno sob o sistema de disputas em pontos corridos. Além do Praia Clube e São Caetano, também jogam a Superliga de vôlei feminino as equipes de Osasco, Minas, Sesc Flamengo, Fluminense, Sesi Vôlei Bauru, Pinheiros, Barueri, Maringá, Brasília Vôlei e Bluvôlei Furb SME.

A última rodada está marcada para 22 de março de 2024, até que a fase eliminatória seja iniciada.

FASE CLASSIFICATÓRIA: de 07/11 até 22/03/2024

QUARTAS DE FINAL: 29/03/2024, 02/04/2024 e 05/04/2024

SEMIFINAL: 12/04/2024, 16/04/2024 e 19/04/2024

FINAL: 28/04/2024

Confira como foi a conquista do Osasco na final do Paulista vôlei feminino este ano

Como funciona a Superliga?

Assim como o masculino, a tão aguardada Superliga de vôlei feminino também é jogada em duas etapas: a primeira fase com as equipes jogando entre si sob o sistema de pontos corridos, e a segunda fase com partidas eliminatórias.

A etapa classificatória reúne as 12 equipes em 22 rodadas, turno e returno, onde jogam entre si valendo pontos, ou seja, cada vitória garante uma melhor posição na classificação geral. Ao fim das rodadas, os oito melhores classificados avançam para a próxima fase.

Daí, começam as eliminações. As quartas de final, disputada em melhor de três jogos, reúne as equipes sob o cruzamento olímpico, onde o primeiro colocado joga contra o oitavo, o segundo contra o sétimo e assim sucessivamente. Daí, as semifinais vem e a final, sempre jogada em melhor de três.

Jogos da primeira rodada da Superliga feminina de vôlei

A Superliga terá início com Praia Clube e São Caetano, mas outros cinco jogos também serão realizados na primeira rodada do turno, de 7 de novembro a 4 de dezembro, com transmissão no Sportv e Canal Vôlei Brasil ao vivo para todo o país.

Praia Clube x São Caetano

Data: Terça-feira, 07/11 às 18h30

Local: Arena Dentil, em Uberlândia

Onde assistir: Sportv

Pinheiros x Sesi Vôlei Bauru

Data: Terça-feira, 07/11 às 21h

Local: Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo

Onde assistir: Sportv

Minas x Bluvôlei Furb

Quinta-feira, 09/11 às 18h30

Local: Arena UniBH, em Belo Horizonte

Onde assistir: Sportv

Brasília x Osasco

Quinta-feira, 09/11 às 21h

Local: SESC Taguatinga, em Brasília

Onde assistir: Sportv

Barueri x Fluminense

Data: Sábado, 11/11 às 18h

Local: Ginásio José Correa, em Barueri

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

SESC Flamengo x Vôlei Maringá

Segunda-feira, 04/12 às 21h

Local: Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv

Leia também:

Veja a tabela de jogos da Superliga de vôlei masculino 2023/2024