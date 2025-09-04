O Mundial de Vôlei Feminino 2025 chega à reta final no sábado

Brasil e Itália se enfrentam na semifinal do Mundial de Vôlei 2025

Após atropelar a França com um placar de 3×0 (27/25, 33/31 e 25/19), o Brasil se classificou para a semifinal do Mundial de vôlei feminino. A rival da vez é a temida seleção da Itália. O jogo acontece no sábado, 6 de setembro, às 9h30 (horário de Brasília).

A seleção italiana chega invicta, enquanto as jogadoras brasileiras perderam apenas na estreia contra a França, ainda na fase de grupos.

A competição, que começou em 22 de agosto, tem a Tailândia como sede, com Bangkok recebendo os jogos decisivos. A disputa pelo bronze será a primeira do dia, às 5h30 (horário de Brasília). Logo depois, às 9h30, acontece a grande final que define a seleção campeã.

Criado em 1952, o torneio já teve 19 edições realizadas. A União Soviética é a maior vencedora da história, com cinco títulos, enquanto o Brasil segue em busca de levantar a taça pela primeira vez.

Assistir Brasil x Itália no Mundial de vôlei feminino

Data: 6 de setembro, sábado

Horário: 9h30 (de Brasília)

Onde: Bangkok, na Tailândia

Transmissão: SporTV e VBTV

Para o duelo, as jogadoras brasileiras inscritas pelo técnico José Roberto são:

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Kisy, Jheovana, Rosamaria e Tainara

Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann

Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena

Líberos: Laís e Marcelle