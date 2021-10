Praia Clube x Brasília: onde assistir ao jogo de vôlei feminino hoje – 22/10

Pela segunda rodada do Sul-Americano de Vôlei Feminino em 2021, as equipes de Praia Clube e Brasília se enfrentam nesta sexta-feira, 22/10, a partir das 19h (horário de Brasília), disputando duas vagas para o Mundial de Clubes. Confira onde assistir ao jogo de vôlei feminino hoje ao vivo.

Onde assistir o jogo de vôlei feminino hoje entre Praia Clube x Brasília?

A partida entre Praia Clube e Brasília no Sul-Americano de Vôlei Feminino será transmitida a partir das 19h, no Canal do BRB Brasília no Youtube de graça para todo o Brasil, não tendo transmissão pela televisão.

Data: 22/10/2021

Horário: 19h

Onde assistir ao vivo: Canal do BRB Brasília no Youtube

Programação do Sul-Americano de Vôlei Feminino 2021

A competição, organizada pela Conferederação de Vôlei Sul-Americano, reúne cinco equipes femininas do vôlei Sul-Americano sendo Brasília Vôlei, Itambe Minas, Dentil Praia Clube, Club Olímpia, do Uruguai, e o San Martin, da Bolíva. O vencedor e o vice ganham duas vagas para o Mundial de Clubes em dezembro.

O torneio é disputado em Brasília por turno único, ou seja, as equipes se enfrentam onde o time com mais pontos e vitórias é o campeão.

O Sul-Americano teve início na quinta-feira e segue até a próxima segunda-feira. Confira a tabela de jogos completa na semana.

Quinta-feira (21/10)

Brasília Vôlei 1 x 3 Itambe Minas

Praia Clube 3 x 0 Club Olimpia (URU)

Sexta-feira (22/10)

19h – Praia Clube x Brasília Vôlei

21h – Club Olimpia (URU) x San Martin (BOL)

Sábado (23/10)

19h – Minas x Club Olimpia (URU)

21h – San Martin (BOL) x Praia Clube

Domingo (24/10)

19h – Itambe Minas x San Martin (BOL)

21h – Brasília Vôlei x Club Olimpia (URU)

Segunda-feira (25/10)

19h – San Martin (BOL) x Brasília Vôlei

21h – Praia Clube x Itambé Minas

