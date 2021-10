Praia Clube x Minas: onde assistir ao jogo de vôlei feminino hoje (25/10)

As equipes de Praia Clube e Minas disputam a final do Campeonato Sul-Americano nesta segunda-feira, 25/10, a partir das 21h (horário de Brasília) na temporada 2021. Além do título, duas vagas ao Mundial de clubes serão entregues aos vencedores. Confira onde assistir ao jogo de vôlei feminino hoje ao vivo.

Tabela de jogos do Sul-Americano de Vôlei Feminino de Clubes em 2021

Onde assistir ao jogo de vôlei feminino no Sul-Americano hoje?

A partida entre Praia Clube e Minas no Sul-Americano de Vôlei Feminino será transmitida a partir das 21h, no Canal do BRB Brasília no Youtube de graça para todo o Brasil.

Horário: 21h

Onde assistir ao vivo: Canal do BRB Brasília no Youtube

Programação do Sul-Americano de Vôlei

Organizada pela Conferederação de Vôlei Sul-Americano, o torneio reúne cinco equipes do vôlei Sul-Americano sendo elas Brasília Vôlei, Itambe Minas, Dentil Praia Clube, Club Olímpia, do Uruguai, e o San Martin, da Bolíva, onde vencedor e vice ganham vagas para o Mundial em dezembro.

Disputado em Brasília por turno único, as equipes se enfrentam onde o elenco com mais pontos é o campeão. O Mundial de Clubes no Vôlei Feminino está marcado para acontecer entre os dias 15 e 19 de dezembro em Ancara, na Turquia.

O Minas venceu os quatro jogos que disputou, garantindo 9 pontos e por consequência a confirmação da vaga na competição do fim de ano. Já o Praia Clube está logo atrás com o mesmo número de pontos buscando a taça.

Confira a classificação atualizada do Sul-Americano.

1 Minas Tênis Clube – 9 pontos

2 Praia Clube – 9 pontos

3 Brasília Vôlei – 3 pontos

4 Club Olimpia – 3 pontos

5 San Martin – 0

