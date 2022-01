Praia Clube x Sesi Bauru: onde assistir a Copa do Brasil de Vôlei 2022

Pela semifinal da Copa do Brasil de Vôlei Feminino, as equipes de Praia Clube x Sesi Vôlei Bauru entram em quadra neste domingo, 30/01, a partir das 19h (horário de Brasília) em Blumenau para brigar pela vaga na final. Confira as informações e onde assistir ao jogo de vôlei feminino ao vivo hoje.

Onde assistir o jogo do Praia Clube x Sesi Bauru hoje

O canal SporTV 2, na TV fechada em operadoras por assinatura, vai transmitir o jogo de vôlei pela Copa do Brasil de Vôlei Feminino na semifinal ao vivo neste domingo.

Horário: 19h

TV: SporTV 2

Onde assistir online: Sem transmissão

Para chegar até a semifinal, as equipes precisaram bater fortes adversários nas quartas de final. De um lado, o Sesi Bauru venceu o Sesc RJ Flamengo por 3 a 1. Do outro, entretanto, o time do Dentil Praia Clube precisou superar o Pinheiros, um dos favoritos na temporada, por 3 a 0 em quadra.

Agora, as duas equipes entram zeradas em quadra neste domingo com o principal e único objetivo: conquistar uma vaga na grande final da Copa do Brasil de Vôlei Feminino em 2022, o que pode vir a ser o primeiro título do ano.

Como funciona a Copa do Brasil de Vôlei Feminino?

A Copa do Brasil reúne as oito melhores equipes do primeiro turno da Superliga em busca do primeiro troféu da temporada de vôlei.

O torneio começa com as quartas de final, seguindo o cruzamento onde o 1º colocado enfrenta o 8ºcolocado, depois o 2ºcolocado diante do 7º colocado, depois o 3º contra 6ºcolocado e por fim o 4º colocado enfrentando o 5º da tabela da Superliga. É importante ressaltar que os times de melhor campanha na Superliga são mandantes.

A final vai acontecer em 31 de janeiro, no Ginásio Galegão, em Blumenau, com transmissão do SporTV às 21h.

SEMIFINAL

Praia Clube x Sesi Vôlei Bauru – Domingo, 30/01 às 19h

Osasco São Cristóvão Saúde x Minas – Domingo, 30/01 às 21h30

FINAL

Vencedor Semfinal 1 x Vencedor Semifinal 2 – Segunda-feira, 31/01 no Ginásio Galegão, em Blumenau

Tabela da Copa do Brasil de Vôlei Feminino 2022: jogos e onde assistir