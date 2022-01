Tabela da Copa do Brasil de Vôlei Feminino 2022: jogos e onde assistir

Mais um troféu será disputado na temporada 2022 no vôlei feminino. A Copa do Brasil reúne as oito melhores equipes do primeiro turno da Superliga em uma competição com quartas de final, semi e a final para saber quem levanta a primeira taça do ano. Confira a tabela completa da Copa do Brasil de Vôlei Feminino 2022 e onde assistir aos jogos.

Tabela completa da Copa do Brasil de Vôlei Feminino 2022

As oito melhores equipes do primeiro turno da Superliga Feminina disputam a Copa do Brasil em 2022. São elas Praia Clube, Osasco São Cristóvão Saúde, Minas, Sesi Vôlei Bauru, Sesc-RJ Flamengo, Barueri Volleyball Club, Fluminense e Pinheiros.

O torneio começa com as quartas de final, onde os vencedores avançam para a semifinal e, por fim, jogam a decisão da temporada. A final será realizada em 31 de janeiro no Ginásio Galegão, em Blumenau, Santa Catarina. Além da taça, o campeão também garante vaga na Supercopa de 2022.

Dessa maneira, confira a tabela de jogos, datas e horários da Copa do Brasil de Vôlei Feminino.

QUARTAS DE FINAL

Dentil/Praia Clube 3 x 0 Pinheiros

Sesi Vôlei Bauru x Sesc RJ Flamengo – Segunda-feira, 17/01 às 20h no Ginásio do Sesi Vôlei Bauru (SporTV 2)

Osasco São Cristóvão Saúde x Fluminense – Terça-feira, 18/01 às 19h, no José Liberatti, em Osasco (SporTV 2)

Minas x Barueri Volleyball Club – Terça-feira, 18/01 às 21h30, na Arena Minas, em Belo Horizonte (Canal Vôlei Brasil)

SEMIFINAL

Praia Clube x Sesi Vôlei Bauru/Sesc RJ Flamengo – Domingo, 30/01

Osasco São Cristóvão Saúde/Fluminense x Minas/Barueri – Domingo, 30/01

FINAL

Vencedor Semfinal 1 x Vencedor Semifinal 2 – Segunda-feira, 31/01 no Ginásio Galegão, em Blumenau

Como funciona a Copa do Brasil de Vôlei Feminino?

A Copa do Brasil é um pequeno torneio realizado pela Confederação Brasileira de Voleibol no mês de janeiro, reunindo as oito melhores equipes do primeiro turno da Superliga Feminina em busca do primeiro troféu da temporada.

A competição é formada pelas quartas de final, com o seguinte cruzamento 1º colocado x 8ºcolocado, 2ºcolocado x 7º colocado, depois o 3º x 6ºcolocado e por fim o 4º colocado x 5º colocado da tabela da Superliga. É importante ressaltar que os times de melhor campanha são mandantes.

Os times entram em campo somente uma vez, onde o resultado final indica quem se classificou para a semifinal da edição. Depois, os dois confrontos definem os finalistas para disputar em 31 de janeiro, no Ginásio Galegão, em Blumenau, a final.

Onde assistir a Copa do Brasil de Vôlei Feminino?

O SporTV 2, canal da Rede Globo na televisão paga, é responsável por transmitir os confrontos das quartas de final na televisão para todos os assinantes em emissoras com serviços por assinatura. A emissora segue o calendário da CBV, Confederação Brasileira de Voleibol, e passará os jogos das quartas de final nos dias 17 e 18.

Outra opção para quem não é assinante da TV paga é o Canal Vôlei Brasil, serviço de streaming da CBV onde todos os jogos nos dias 14 e 18 são de graça. Para acompanhar, basta se inscrever de maneira gratuita no site (canalvoleibrasil.cbv.com.br) e assistir.

A CBV garante que todos os jogos, desde as quartas até a final, serão transmitidos pelo Canal Vôlei Brasil e SporTV, na televisão.

