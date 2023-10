Pré-Olímpico de vôlei masculino: classificação atualizada dos grupos

Brasil busca a vaga olímpica no grupo A para os Jogos de Paris

A quarta rodada do Pré-Olímpico de vôlei masculino movimentou os três grupos durante a incansável busca pelas vagas olímpicas aos Jogos de Paris. O Brasil conseguiu se manter vivo na disputa ao vencer a Ucrânia, enquanto a Polônia se mantém como a favorita do seu grupo. Veja a classificação atualizada e completa a seguir.

Entenda como funciona o Pré-Olímpico de vôlei masculino

Como está a classificação do grupo A no Pré-Olímpico de vôlei masculino?

O grupo A, com sede no Rio de Janeiro, tem Alemanha em primeiro lugar, Cuba e Itália empatados em segundo e terceiro respectivamente, e o Brasil com sete pontos em quarto lugar na tabela.

A derrota para os alemães na terceira rodada colocou o Brasil em uma situação complicada. A vitória contra a Ucrânia por 3 sets a 2 na última quarta-feira trouxe alívio, mas a calculadora ainda permanece nas mãos da torcida para somar cada ponto entre as rodadas.

Enquanto isso, a Alemanha segue com 100% de aproveitamento em primeiro lugar com quatro vitórias. Para a Seleção Brasileira se classificar para as Olimpíadas terá que vencer os três jogos e torcer por tropeços de Cuba e Itália.

GRUPO A DO PRÉ-OLÍMPICO DE VÔLEI MASCULINO ATÉ 05 DE OUTUBRO:

1) Alemanha - 12 pontos (quatro vitórias)

2) Cuba - 9 pontos (três vitórias e uma derrota)

3) Itália - 9 pontos (três vitórias e uma derrota)

4) Brasil - 7 pontos (três vitórias e uma derrota)

5) República Tcheca - 4 pontos (uma vitória e três derrotas)

6) Ucrânia - 4 pontos (uma vitória e três derrotas)

7) Irã - 3 pontos (uma vitória e três derrotas)

8) Catar - 0 pontos (quatro derrotas)

Classificação do grupo B no Pré-Olímpico de vôlei

O grupo B, com sede em Tóquio, traz Estados Unidos e Eslovênia empatados em 12 pontos com quatro vitórias cada, enquanto a Sérvia e o Japão mantém vivas as esperanças de conquistar a vaga para as Olimpíadas de Paris.

Com 100% de aproveitamento, a Seleção Americana de vôlei masculino e a Eslovênia venceram os seus quatro jogos na competição. Na próxima sexta-feira, 6 de outubro, farão o confronto direto para definir quem permanece de vez na liderança.

Enquanto isso, os japoneses e sérvios esperam a derrota de um dos adversários para entrar na zona de classificação e, assim, carimbar o passaporte para Paris. As seleções de Turquia, Egito, Finlândia e Tunísia já não tem mais chances.

GRUPO B DO PRÉ-OLÍMPICO DE VÔLEI MASCULINO ATÉ 05 DE OUTUBRO:

1) Estados Unidos - 12 pontos (quatro vitórias)

2) Eslovênia - 12 pontos (quatro vitórias)

3) Sérvia - 9 pontos (três vitórias e uma derrota)

4) Japão - 9 pontos (três vitórias e uma derrota)

5) Turquia - 3 pontos (uma vitória e três derrotas)

6) Egito - 2 pontos (uma vitória e três derrotas)

7) Finlândia - 1 ponto (quatro derrotas)

8) Tunísia - 0 pontos (quatro derrotas)

Tabela de classificação do grupo C no Pré-Olímpico de vôlei masculino

O grupo C, realizado em Xi'An, é um dos mais embolados após quatro rodadas. A Polônia, atual campeã da Liga das Nações e Europeu de vôlei masculino, ocupa a liderança com nove pontos, enquanto Canadá em segundo tem nove e Argentina e Bélgica estão empatados com oito.

Em quatro rodadas já disputadas, as quatro seleções foram muito bem em quadra, onde todas possuem chances de avançarem para as Olimpíadas de Paris. Faltando apenas três rodadas, elas vão se enfrentar em confrontos diretos para definir as posições.

A Polônia é quem deve se classificar em primeiro, enquanto Canadá, Argentina e Bélgica vão brigar pelo segundo lugar.

GRUPO C DO PRÉ-OLÍMPICO DE VÔLEI MASCULINO ATÉ 05 DE OUTUBRO:

1) Polônia - 10 pontos (quatro vitórias)

2) Canadá - 9 pontos (três vitórias e uma derrota)

3) Argentina - 8 pontos (três vitórias e uma derrota)

4) Bélgica - 8 pontos (duas vitórias e duas derrotas)

5) Bulgária - 6 pontos (duas vitórias e duas derrotas)

6) Holanda - 4 pontos (uma vitória e três derrotas)

7) China - 3 ponto (uma vitória e três derrotas)

8) México - 0 pontos (quatro derrotas)

