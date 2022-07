Próximo jogo de Vôlei Feminino: Brasil enfrenta Japão nas quartas

Classificado para as quartas de final da Liga das Nações, qual vai ser o próximo jogo de Vôlei Feminino da Seleção Brasileira? A competição reúne dezesseis seleções onde por três semanas disputam a primeira fase entre si. Somente os oito melhores avançam para o mata mata, buscando a tão sonhada classificação para a final.

Confira a seguir quem será o próximo adversário do Brasil e como funciona a fase eliminatória.

Próximo jogo de Vôlei Feminino do Brasil na Liga das Nações

O próximo jogo de vôlei feminino do Brasil vai ser contra o Japão, válido entre as quartas de final da Liga das Nações, em 13 de julho de 2022, a partir das 09h (horário de Brasília).

A partida será realizada em Ankara, cidade da Turquia. As sedes foram escolhidas pela VNL Nations League, organização responsável pelo torneio de vôlei internacional.

O Brasil surpreendeu ao terminar em segundo lugar na classificação com as novatas de Zé Roberto Guimarães, enquanto o Japão mostrou que não está para brincadeira ao garantir-se em 6º lugar na tabela.

O Brasil entra em quadra no próximo dia 13 de julho. Se vencer, aí vai jogar a semifinal no dia 16, sábado, e se ganhar o jogo aí disputará a final no domingo, 17, ainda sem horário definido. A Liga das Nações também conta com definição de terceiro e quarto lugar.

Todos os jogos da fase final terão transmissão do canal SporTV 2, disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

Confira o chaveamento do Brasil na Liga das Nações até a fase final.

Brasil x Japão – Quartas de final

Quarta-feira, 13 de julho de 2022, em Ankara, na Turquia – 09h (Horário de Brasília

Brasil na semifinal

Jogo realizado no dia 16, sábado, às 09h ou 12h30

Brasil na Final

Jogo realizado no dia 17, domingo, às 09h ou 12h30

Classificados para as quartas da Liga das Nações

Estão classificados para as quartas de final da Liga das Nações de Vôlei Feminino as seleções de Estados Unidos, Brasil, Itália, China, Japão, Sérvia, Turquia e Tailândia.

As equipes terminaram a primeira fase da competição entre as oito melhores posições da tabela, marcando a pontuação necessária entre a parte de cima da classificação.

Os Estados Unidos mantém o favoritismo já que, com 32 pontos, ficou com a vantagem de três pontos com relação ao Brasil, vice-líder da tabela. A seleção norte-americana vai enfrentar a Sérvia.

Confira todos os jogos das quartas de final da Liga das Nações de Vôlei Feminino.

Quarta-feira, 13/07:

Brasil x Japão – 09h

Estados Unidos x Sérvia – 12h30

Quinta-feira, 14/07:

Itália x China – 09h

Turquia x Tailândia – 12h30

Classificação final da Liga das Nações Vôlei Feminino 2022

Com trinta e dois pontos, a seleção dos Estados Unidos garantiu a primeira posição na classificação final da Liga das Nações do vôlei feminino.

O Brasil terminou em segundo lugar, com 29 pontos, enquanto a Itália fez a mesma pontuação ao fim da terceira semana em terceiro lugar.

Na parte de baixo da tabela, a Polônia, Bulgária, Bélgica e Coréia do Sul não tiveram chances de lutar pela classificação até a próxima fase. Com isso, se despedem da temporada no vôlei feminino.

1 Estados Unidos – 32 pontos

2 Brasil – 29 pontos

3 Itália – 29 pontos

4 China – 26 pontos

5 Japão – 25 pontos

6 Sérvia – 23 pontos

7 Turquia – 23 pontos

8 Tailândia – 15 pontos

9 República Dominicana – 14 pontos

10 Alemanha – 14 pontos

11 Holanda – 14 pontos

12 Canadá – 12 pontos

13 Polônia – 12 pontos

14 Bulgária – 12 pontos

15 Bélgica – 8 pontos

16 Coréia do Sul – 0 ponto

