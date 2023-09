Próximo jogo do Brasil de vôlei feminino no Pré-Olímpico será contra o Peru

Próximo jogo do Brasil de vôlei feminino no Pré-Olímpico será contra o Peru

Após a estreia contra a Argentina, a Seleção Brasileira de vôlei feminino volta para as quadras para disputar a segunda rodada do Pré-Olímpico contra o Peru, em Tóquio, no Japão. Os detalhes e onde assistir você confere no texto abaixo.

Quando é o próximo jogo do Brasil de vôlei feminino?

O Brasil de vôlei feminino enfrenta o Peru no domingo, 17 de setembro, às 04h, horário de Brasília, na segunda rodada do grupo B no Pré-Olímpico. O time peruano estreou contra as japonesas ontem enquanto as brasileiras enfrentaram as argentinas.

A Seleção Brasileira não é eliminada se perder para o Peru porque o Pré-Olímpico é realizado em turno único no sistema de pontos corridos. Ao fim das sete rodadas, os dois primeiros da tabela em cada um dos três grupos asseguram a vaga para as Olimpíadas de Paris.

A partida será transmitida com exclusividade no Sportv 2, disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode ver a retransmissão ao vivo em qualquer lugar do país.

Segunda rodada:

Domingo, 17 de setembro - Brasil x Peru - 04h

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Qual é o grupo do Brasil no Pré-Olímpico?

O Brasil pertence ao grupo B, com sede em Tóquio, ao lado de Argentina, Japão, Porto Rico, Peru, Bulgária, Turquia e Bélgica. Em turno único, os participantes jogam entre si apenas uma vez, com pontos em jogo para conquistar uma melhor posição na tabela.

O time iniciou o qualificatório contra a Argentina, e vai encerrar contra o Japão, no próximo domingo. Para carimbar o passaporte para a França tem que conquistar o máximo de pontos necessários para ocupar o primeiro ou o segundo lugar.

Em 2008, em Pequim, o Brasil ganhou a sua primeira medalha de ouro. Em 2012, em Londres, repetiu o feito e subiu no lugar mais alto do pódio pelo segundo ano consecutivo. Já em Tóquio, em 2020/21, perdeu para os Estados Unidos e ficou com a prata.

GRUPO A: Canadá, China, República Tcheca, República Dominicana, México, Holanda, Sérvia e Ucrânia

GRUPO B: Argentina, Brasil, Bélgica, Bulgária, Japão, Peru, Porto Rico e Turquia

GRUPO C: Alemanha, Itália, Coreia do Sul, Colômbia, Polônia, Eslovênia, Tailândia e Estados Unidos

Quem é o técnico da seleção brasileira de vôlei feminino?

O experiente José Roberto Guimarães, 69 anos, é o treinador da Seleção Brasileira de vôlei feminino desde 2003. Recentemente assumiu também o cargo de coordenador de seleções, responsável por todas as categorias da CBV, a Confederação Brasileira de Voleibol.

Além de duas medalhas de ouro sob o comando do Brasil feminino, Zé Roberto também tem títulos do Mundial, Grand Prix, Sul-Americano e Copa dos Campeões, além de títulos em clubes nacionais e internacionais durante a sua carreira como treinador.

José Roberto nasceu em Quintana, no interior de São Paulo. Como jogador, passou por Randi Esporte Clube, Santo André, Olímpico Blumenau, Atlético Mineiro, Paulistano, Banespa, Transbrasil, ASBAC e Marcolin, dedicando 21 anos de sua vida para o esporte.

Em 1988, passou a ser assistente técnico do Brasil masculino de vôlei ao lado de Bebeto, enquanto em 1991 assumiu as equipes infanto e juvenil femininas, traçando o seu caminho até o elenco principal em 2003. Entre clubes, treinou o Banespa, Osasco, Fenerbahce, da Turquia, Scavolini Pesaro, da Itália, Vôlei Amil e Barueri.

Leia também: Que dia começa o Pré-Olímpico vôlei masculino no Rio de Janeiro 2023