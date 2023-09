Que dia começa o pré-olímpico vôlei masculino no rio de janeiro 2023

Seis vagas serão distribuídas no torneio qualificatório para as Olimpíadas de Paris

A estreia da Seleção Brasileira no Pré-Olímpico de vôlei masculino vai ser contra o Catar no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O Brasil jogará sete partidas em pontos corridos sob o objetivo de assegurar a vaga olímpica, portanto saiba quando começa o qualificatório e as principais datas.

Quando começa o Pré-Olímpico de vôlei masculino?

O Pré-Olímpico de vôlei masculino começa oficialmente no dia 29 de setembro, mas o Brasil só estreia no dia seguinte, contra o Catar, pela primeira rodada do grupo A no Rio de Janeiro. O duelo começa às 10h, horário de Brasília, e será transmitido na Globo e no Sportv ao vivo.

Além de Brasil e Catar, também estão no grupo A do Pré-Olímpico as seleções de Cuba, República Tcheca, Alemanha, Itália, Irã e Ucrânia. Entre pontos corridos, os integrantes da mesma chave jogam entre si em turno único, ou seja, apenas uma vez em sete rodadas.

Ao fim das rodadas, os dois primeiros na classificação do grupo avançam direto para as Olimpíadas de Paris. Não apenas por jogar em casa, mas o Brasil é o favorito e por isso terá que vencer os confrontos para assegurar a melhor campanha.

A seguir, a programação completa do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei masculino.

Sábado, 30/09 às 10h - Brasil x Catar - 1ª rodada

Domingo, 01/10 às 10h - Brasil x República Tcheca - 2ª rodada

Terça-feira, 03/10 às 20h30 - Brasil x Alemanha - 3ª rodada

Quarta-feira, 04/10 às 20h30 - Brasil x Ucrânia - 4ª rodada

Sexta-feira, 06/10 às 10h - Brasil x Cuba - 5ª rodada

Sábado, 07/10 às 10h - Brasil x Irã - 6ª rodada

Domingo, 08/10 às 10h - Brasil x Itália - 7ª rodada

Qual é a altura dos jogadores do Brasil no vôlei masculino?

Quem são os jogadores do Brasil?

A Federação Internacional de Voleibol, a FIVB, divulgou a lista com os 25 nomes da Seleção Brasileira para o Pré-Olímpico em setembro e outubro. Porém, o treinador Renan Dal Zotto só poderá utilizar 14 por conta do regulamento da competição.

Dá para dizer que Bruninho, Lucão, Lucarelli, Fernando Cachopa, Otávio e Thales estão confirmados. A tendência é que os jogadores que ficarem de fora do qualificatório serão escolhidos para os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile.

O elenco do Brasil deve ser o mesmo da Liga das Nações e Sul-Americano na temporada.

Levantadores:

Bruninho, Thiaguinho, Matheus Brasília e Fernando Cachopa

Ponteiros:

Lukas Bergmann, Adriano, Honorato, Leal, Maicon, Arthur Bento e Lucarelli

Centrais:

Lucão, Otávio, Flávio, Geovane, Thiery e Judson

Opostos:

Abouba, Felipe Roque, Alan, Darlan e Oppenkoski

Líberos:

Alê, Maique e Thales

Ainda dá para comprar ingresso para o Pré-Olímpico?

Tem ingresso disponível para o Pré-Olímpico de vôlei masculino no Eventim, site responsável pelas entradas do evento, além da bilheteria Norte, no Estádio Nilton Santos, na capital carioca. Sete jogos do Brasil estão à venda para o público por diferentes valores.

Acesse www.eventim.com.br, clique no banner do Pré-Olímpico em preto e dourado, escolha o dia que quer assistir o jogo de vôlei masculino. Depois clique em 'Ingressos', abaixo de disponível, escolha 'vendas geral' ou 'Ourocard' para obter 50% de desconto e complete a compra.

Os ingressos do Brasil vão de R$ 70 a R$ 600, entre arquibancada, premium e Experiência Quadra vista privilegiada para o jogo. Já os outros dias sem a Seleção custam R$ 20 ou R$ 100. Comprando um ingresso você tem direito a acompanhar dois jogos por dia, em horários próximos.

