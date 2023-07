Próximo jogo do Brasil vôlei feminino será em agosto no Sul-Americano

Próximo jogo do Brasil vôlei feminino será em agosto no Sul-Americano

A Seleção Brasileira de vôlei feminino se prepara para disputar o Campeonato Sul-Americano em agosto de 2023, disputada na cidade de Recife. Depois de uma campanha decepcionante na Liga das Nações, eliminada nas quartas de final para a China, o elenco brasileiro vai brigar pelo título no torneio.

O próximo jogo do Brasil vai ser contra o Chile em 19 de agosto, sábado, às 20h30, na primeira rodada do Campeonato Sul-Americano de vôlei feminino.

Disputam o torneio Brasil, Colômbia, Peru, Argentina e Chile entre 19 a 23 de agosto no Ginásio Geraldão, em Recife, Pernambuco. As duas melhores campanhas asseguram a vaga para o Mundial de vôlei feminino em 2025, além de pontos no Ranking da FIVB, a Federação Internacional de Voleibol.

O Sul-Americano é disputado por cinco rodadas entre pontos corridos. O time que terminar em primeiro lugar na classificação conquista a medalha de ouro. O Brasil é o maior campeão com 22 títulos.

Ginásio Geraldão, em Recife, no estado de Pernambuco

Tabela do Brasil no Sul-Americano de vôlei feminino

Dez jogos serão disputados no Campeonato Sul-Americano de vôlei feminino em 2023. O Brasil estreia no sábado, 19 de agosto, contra o Chile, enquanto a Argentina vai enfrentar o Peru. Serão cinco rodadas em pontos corridos, então não há final. O time que terminar em primeiro na classificação será declarado o campeão sul-americano.

PRIMEIRA RODADA - Sul-Americano 2023

Argentina x Peru

Sábado, 19/08 às 18h (Horário de Brasília)

-

Brasil x Chile

Sábado, 19/08 às 20h30 (Horário de Brasília)

SEGUNDA RODADA - Sul-Americano 2023

Colômbia x Chile

Domingo, 20/08 às 16h (Horário de Brasília)

-

Brasil x Argentina

Domingo, 20/08 às 20h30 (Horário de Brasília)

TERCEIRA RODADA - Sul-Americano 2023

Colômbia x Peru

Segunda-feira, 21/08 às 18h (Horário de Brasília)

-

Chile x Argentina

Segunda-feira, 21/08 às 20h30 (Horário de Brasília)

QUARTA RODADA - Sul-Americano 2023

Argentina x Colômbia

Terça-feira, 22/08 às 18h (Horário de Brasília)

-

Brasil x Peru

Terça-feira, 22/08 às 20h30 (Horário de Brasília)

QUINTA RODADA - Sul-Americano 2023

Peru x Chile

Quarta-feira, 23/08 às 18h (Horário de Brasília)

-

Brasil x Colômbia

Quarta-feira, 23/08 às 20h30 (Horário de Brasília)

Convocação do Brasil para o Sul-Americano

O treinador José Roberto Guimarães selecionou 17 jogadoras para os treinos preparatórios do Campeonato Sul-Americano em agosto, no Recife.

Levantadoras: Macris e Roberta

Ponteiras/opostas: Rosamaria e Tainara

Opostas: Lorenne, Lorrayna e Kisy

Centrais: Carol, Diana, Lorena e Thaisa

Ponteiras: Gabi, Julia Bergmann, Pri Daroit e Maiara Basso

Líberos: Nyeme e Natinha

Quem foi campeão da Sul-americana de vôlei feminino em 2021?

O Brasil é o atual campeã do torneio Sul-Americano de vôlei feminino. Em 2021, o elenco venceu Peru, Argentina, Chile e, na quinta e última rodada, perdeu para a Colômbia. Mesmo com o resultado, ficou em primeiro lugar na classificação com nove pontos, com vantagem no critério de desempate.

Trinta e quatro edições do Sul-Americano já foram disputadas. A Seleção Brasileira é a maior vencedora de todos os tempos com 22 taças, enquanto o Peru vem em segundo lugar com 12.

BRASIL: 22 medalhas de ouro, 11 prata e 0 bronze = 33

PERU: 12 medalhas de ouro, 11 prata e 9 bronzes = 32

ARGENTINA: 0 medalhas de ouro, 6 prata e 13 bronze = 19

COLÔMBIA: 0 medalhas de ouro, 3 pratas e 2 bronzes = 5

URUGUAI: 0 medalhas de ouro, 2 pratas e 4 bronzes = 6

PARAGUAI: 0 medalhas de ouro, 1 pratas e 1 bronzes = 2

VENEZUELA: 0 medalhas de ouro, 0 pratas e 5 bronzes = 5

BOLÍVIA: 0 medalhas de ouro, 0 pratas e 0 bronzes

Onde assistir o Sul-americano de Voleibol Feminino 2023?

O Sportv transmitirá os jogos do Brasil de vôlei feminino no Campeonato Sul-Americano. Não há informações sobre a exibição dos confrontos entre as outras seleções no torneio.

O canal é o responsável pelos direitos de transmissão do torneio, assim como foi na Liga das Nações. Os embates serão transmitidos para todo o país na TV paga, sem passar na televisão aberta.

Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode assistir a retransmissão da emissora na plataforma. Entre no site, faça o seu cadastro e assine o combo para ter acesso ao Sportv ao vivo.

