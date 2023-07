Última classificação vôlei masculino da Liga das Nações 2023

Argentina ficou na frente do Brasil

A Liga das Nações de vôlei masculino chegou ao fim no domingo, 23 de julho, com a Polônia campeã. O Brasil foi eliminado nas quartas de final, e por isso não disputou o pódio, e ainda caiu na classificação. Veja o ranking.

Como está a classificação vôlei masculino na final

A classificação final da Liga das Nações é a posição em que cada seleção termina ao fim do torneio e a tabela é feita etapa por etapa. O Brasil terminou em sexto lugar.

ATUALIZAÇÃO DO VÔLEI MASCULINO LIGA DAS NAÇÕES

1) Polônia

2) EUA

3) Japão

4) Itália

5) Argentina

6) Brasil

7) Eslováquia

8) França

9) Sérvia

10) Holanda

11) Alemanha

12) Canadá

13) Cuba

14) Irã

15) Bulgária

16) China

Polônia campeã da Liga das Nações 2023

A Polónia conquistou seu primeiro título, em casa, depois de vencer os Estados Unidos em um jogo empolgante.O primeiro set foi da Polônia com 25 x 23. Já no segundo set, os americanos reagiram fizeram seu primeiro set com 26 x 24. Mas o dia era mesmo dos poloneses, que completaram os dois últimos sets e ganharam a Liga das Nações - 25 x 18, cada.

A Liga das Nações de 2023 contou com 16 equipes de vôlei masculino da lista da FIVB (Federação Internacional de Voleibol). O torneio dura cerca de seis semanas, começando em meados de maio e terminando no início de julho, e nesse período, cada equipe realizou um total de 12 partidas.

As equipes vencedoras recebem prêmios em dinheiro da FIVB dependendo de sua posição final. Além do prêmio em dinheiro, há outros prêmios disponíveis durante cada evento, como Jogador Mais Valioso, Melhor Jogador Ofensivo, Melhor Jogador Defensivo, Melhor Levantador, Melhor Bloqueador e Melhor Libero.

A Liga das Nações Masculinas de Voleibol é um torneio organizado pela FIVB com a primeira edição a decorrer em 2018. Substituiu a Liga Mundial que durou de 1990 a 2017.

Aqui está o resumo dos vencedores da Liga das Nações Masculinas de Voleibol:

Rússia: 2 ouros

França: 1 ouro, 1 prata, 1 bronze

Brasil: 1 ouro

Estados Unidos: 2 pratas, 1 ouro

Polônia: 1 ouro, 1 prata, 2 bronzes

