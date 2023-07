A seleção brasileira volta a jogar no Campeonato Sul-americano 2023

Próximo jogo do Brasil vôlei masculino será em agosto

Próximo jogo do Brasil vôlei masculino será em agosto

Após o fiasco na Liga das Nações e a eliminação nas quartas de final para a Polônia, a Seleção Brasileira de vôlei masculino volta a jogar em agosto, pelo Campeonato Sul-Americano, torneio em que é o maior campeão. Veja quando vai ser o próximo jogo do Brasil e como assistir.

Próximo jogo do Brasil vôlei masculino vai ser contra o Peru

O Brasil de vôlei masculino enfrenta o Peru no sábado, 26 de agosto, às 20h30, horário de Brasília, pela primeira rodada do Campeonato Sul-Americano.

A Seleção Brasileira vai disputar quatro partidas no torneio em agosto, com uma folga. Precisa vencer todos os confrontos para ser campeão e confirmar a vaga para o Mundial.

Na Liga das Nações, o Brasil perdeu para a Polônia nas quartas de final em 3 sets a 0.

Sábado, 26/08 - Brasil x Peru às 20h30

Ginásio Geraldão, em Recife

Tabela de jogos do Brasil no Campeonato Sul-Americano 2023

Além do Brasil, também disputam o Sul-Americano de vôlei masculino Argentina, Colômbia, Peru e Chile. São cinco rodadas em pontos corridos onde os dois melhores carimbam o passaporte para o Mundial de 2025. Confira a tabela completa do torneio:

PRIMEIRA RODADA

Argentina x Colômbia

Sábado, 26/08 às 18h

Brasil x Peru

Sábado, 26/08 às 20h30

SEGUNDA RODADA

Chile x Argentina

Domingo, 27/08 às 16h

Colômbia x Brasil

Domingo, 27/08 às 18h30

TERCEIRA RODADA

Peru x Colômbia

Segunda-feira, 28/08 às 18h

Brasil x Chile

Segunda-feira, 28/08 às 20h30

QUARTA RODADA

Peru x Argentina

Terça-feira, 29/08 às 18h

Colômbia x Chile

Terça-feira, 29/08 às 20h30

QUINTA RODADA

Chile x Peru

Quarta-feira, 30/08 às 18h

Brasil x Argentina

Quarta-feira, 30/08 às 18h às 20h3

>> Bruno Rezende é casado?

Onde assistir o Sul-Americano de vôlei masculino?

A Confederação Sul-Americana de Vôlei informou que o Sportv vai exibir os jogos do torneio de vôlei masculino para todo o Brasil. No entanto, ainda não é possível saber quais confrontos além dos do Brasil serão transmitidos.

Nenhuma emissora da televisão aberta vai transmitir o torneio. Assim como na Liga das Nações, o Grupo Globo é também o responsável pelos direitos de transmissão do Sul-Americano na temporada. Entre em contato com o seu operador caso não tenha o canal na sua programação.

Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode assistir a retransmissão do Sportv na plataforma.

Leia também:

Classificação final da Liga das Nações 2023