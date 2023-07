Classificação final da Liga das Nações de vôlei masculino 2023

A Liga das Nações de vôlei masculino vai caminhando para a reta final da temporada. Quatro seleções vão disputar a semifinal, com a oportunidade da medalha de ouro, prata e bronze. Com o pódio a ser definido, confira como está a classificação final da competição.

Saiba quando vai ser o próximo jogo do Brasil

Classificação atualizada da Liga das Nações vôlei masculino

Estados Unidos, Itália, Polônia e Japão estão classificados para a semifinal do vôlei masculino. O Brasil repete a sua campanha do ano passado e se despede da competição nas quartas de final, após a dolorosa derrota para a Polônia.

Em treze partidas, a campanha brasileira teve oito vitórias e cinco derrotas. O grupo de Renan Dal Zotto ficou com a sexta colocação, atrás da Argentina.

Esta é a classificação final da Liga das Nações, a posição que cada elenco com o fim da competição. Falta saber quem serão os quatro primeiros na tabela.

1) indefinido

2) indefinido

3) indefinido

4) indefinido

5) Argentina

6) Brasil

7) Eslováquia

8) França

9) Sérvia

10) Holanda

11) Alemanha

12) Canadá

13) Cuba

14) Irã

15) Bulgária

16) China

Confrontos da semifinal do vôlei masculino

A semifinal da Liga das Nações de vôlei masculino está agendada para sábado, 22 de julho, em Gdansk, na Polônia, às 12h e 15h, horário de Brasília.

Com o Brasil eliminado, qualquer uma das quatro seleções vai conquistar o primeiro título no torneio masculino. A Rússia é a maior campeã com dois ouros, enquanto Brasil e França somam um cada.

A final da Liga das Nações está marcada para domingo, 23 de julho, às 15h, na Ergo Arena.

Sábado, 22/07 – Japão x Polônia às 12h

Gdansk, na Polônia

Sábado, 22/07 – Estados Unidos x Itália às 15h

Gdansk, na Polônia

Quando será o próximo jogo do Brasil na Liga das Nações?

O Brasil não joga mais a Liga das Nações de vôlei masculino. Eliminado nas quartas de final para a Polônia, os comandados de Renan Dal Zotto não podem mais brigar por medalhas.

O time sul-americano venceu a Alemanha, Argentina, Estados Unidos, Bulgária, Eslovênia, França, Holanda e China, mas perdeu para Cuba, Japão, Itália e a Polônia na etapa qualificatória. Com o resultado, ocupa a sexta posição da tabela geral.

A Seleção Brasileira volta a jogar no sábado, 30 de setembro, contra o Catar pela primeira rodada do Torneio Pré-Olímpico, às 10h, horário de Brasília, no Rio de Janeiro. Vale a vaga para as Olimpíadas de Paris.

Na temporada passada, o grupo brasileiro caiu para os Estados Unidos também nas quartas de final.

Leia também:

Tabela de jogos do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei feminino em 2023