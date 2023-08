Próximo jogo do Osasco de vôlei feminino é contra o EC Pinheiros

O time do Osasco de vôlei feminino venceu o Campinas na última sexta-feira por 3 x 0 e já tem um novo compromisso marcado no Campeonato Paulista, dessa vez contra o EC Pinheiros. Saiba quando será o próximo jogo e qual o horário.

Aproveite e confira a tabela de jogos do Campeonato Paulista de vôlei

Horário do jogo do Osasco x Bauru de vôlei feminino

O próximo jogo do Osasco vôlei feminino está marcado para a sexta-feira, 8 de setembro, no Ginásio Henrique Villaboim, localizado no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. O confronto está marcado para às 20h, horário de Brasília, e o canal do Osasco TV no Youtube deve fazer a transmissão.

Oito times disputam a primeira fase do Campeonato Paulista de vôlei feminino por sete rodadas, onde enfrentam os outros clubes apenas uma vez. Os quatro melhores vão para a semifinal e aí a final valendo o lugar mais alto do pódio.

Veja todos os jogos do Osasco até a final:

QUINTA RODADA:

Quinta-feira, 31/08 – 20h – EC Pinheiros x Osasco - EC Pinheiro

SEXTA RODADA:

Sexta-feira, 08/09 – 20h – Osasco x Sesi Vôlei Bauru - Ginásio Prof. Jose Liberatti

SÉTIMA RODADA:

Sexta-feira, 15/09 – 19h – Renasce Sorocaba x Osasco - Sesi

Quem é o atual campeão paulista?

O Sesi Vôlei Bauru conquistou o bicampeonato no Campeonato Paulista na temporada passada ao derrotar o Pinheiros na final, mantendo a sua posição na lista dos maiores campeões do torneio estadual.

O time do interior paulista não é o maior campeão, o título pertence ao Osasco com 16 taças, seguido do Paulistano com sete. Veja a seguir a lista completa de todos os vencedores do torneio estadual.

1) Osasco - 16 títulos

2) CA Paulistano - 7 títulos

3) Pinheiros - 6 títulos

4) ADC BCN - 4 títulos

5) Sadia EC - 3 títulos

6) ADC Pirelli - 2 títulos

7) Sesi/Vôlei Bauru - 2 títulos

8) CA Sorocaba - 2 títulos

9) São Caetano - 1 título

10) EC Santo André - 1 título

11) Guarani FC - 1 título

12) São Bernardo TC - 1 título

13) Araçatuba - 1 título

14) Barueru - 1 título

15) SER Ribeirão Preto - 1 título

16) Aché Clube - 1 título

17) UEC Jundiaí - 1 título

Veja quem é a namorada do Lucarelli