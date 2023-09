Quais são os jogos de vôlei hoje? Programação de sexta-feira, 01/09

A programação de vôlei traz jogos em campeonatos nacionais e internacionais nesta sexta-feira, 1º de setembro, com transmissão ao vivo. Descubra a agenda do dia e quais são os confrontos disponíveis.

Tem jogos de vôlei hoje?

A Seleção Brasileira de vôlei feminino e masculino não joga hoje porque o Sul-Americano já terminou, mas tem outros duelos para acompanhar em torneios como o Europeu e o Campeonato Paulista no período da manhã, tarde e a noite.

Para começar bem o dia, o Campeonato Europeu feminino traz decisões que vão definir os finalistas, enquanto o masculino mostra duelos da primeira rodada.

O time brasileiro de vôlei feminino e masculino só volta a jogar em setembro, no Pré-Olímpico.

Campeonato Europeu de vôlei masculino

Romênia x Turquia - 10h - EuroVolleyTV

Finlândia x Eslovênia - 11h30 - EuroVolleyTV

Dinamarca x República Tcheca - 12h - EuroVolleyTV

Alemanha x Suíça - 13h - EuroVolleyTV

Portugal x Grécia - 13h - EuroVolleyTV

Croácia x Espanha - 14h30 - EuroVolleyTV

Holanda x Polônia - 15h - EuroVolleyTV

Sérvia x Itália - 16h - EuroVolleyTV

Campeonato Europeu de vôlei feminino

Turquia x Itália - 12h - Star Plus

Sérvia x Holanda - 15h30 - Star Plus

Campeonato Paulista de vôlei feminino

Sesi Vôlei Bauru x A.A.São Caetano - 16h - Sem transmissão

Renasce Sorocaba x Barueri Volleyball Club - 19h - Youtube Ataque Defesa

Campeonato Paulista de vôlei masculino

Super Vôlei Santo André x Araçatuba - 19h30 - sem transmissão

Vôlei Renata x Climed/Atibaia - 19h30 - Youtube CBN Campinas

Quando vai começar o Pré-Olímpico?

O Campeonato Pré-Olímpico de vôlei feminino será disputado em 16 de setembro por 24 seleções divididas em três grupos de oito, onde se enfrentam em sete rodadas em turno único. No sistema de pontos corridos, cada vitória dá uma pontuação para o elenco na classificação. Ao fim, os dois melhores de cada grupo avançam para as Olimpíadas.

O Brasil feminino vai jogar em Tóquio, no Japão, contra o próprio Japão, Turquia, Bélgica, Bulgária, Porto Rico, Argentina e Peru. O time terá que vencer preferencialmente todos os seus confrontos e, aí, seguir para Paris no ano que vem.

Já o Brasil de vôlei masculino entra em cena em 30 de setembro, pelo grupo A, no Rio de Janeiro, contra o Catar, Itália, Irã, Cuba, Ucrânia, Alemanha e República Tcheca. O sistema de disputa do masculino é o mesmo, onde os dois melhores de cada grupo (são três, A, B e C) avançam para os Jogos Olímpicos.

Leia também:

Classificação vôlei feminino atualizada no Campeonato Paulista de 2023