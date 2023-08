Classificação vôlei feminino atualizada no Campeonato Paulista de 2023

O Campeonato Paulista de vôlei feminino chega na quinta rodada com a classificação embolada entre os sete participantes. Pinheiros e Sesi Vôlei Bauru são favoritos enquanto Campinas, Osasco e Barueri brigam ponto por ponto até a zona de classificação, por isso veja como está a tabela atualizada.

Confira a tabela de jogos do Campeonato Paulista 2023

Classificação atualizada do Campeonato Paulista de vôlei feminino

Disputado em pontos corridos, a classificação do Campeonato Paulista de vôlei feminino é a tabela que indica as posições de cada equipe entre as sete rodadas. Cada vitória é um ponto para melhorar a sua colocação na tabela, onde ao fim da primeira fase os quatro melhores avançam para a semifinal.

A vitória por 3x1 ou 3x0 dá três pontos enquanto 3x2 dá para o vencedor dois pontos e um para o perdedor na partida, de acordo com o regulamento da FIVB, a Federação Internacional de Voleibol.

A segunda fase com a semifinal e a final ainda não tem data para começar.

Classificação do Campeonato Paulista de vôlei feminino até o início da quinta rodada

1 Pinheiros - 9 pontos e três vitórias

2 Sesi Vôlei Bauru - 9 pontos e três vitórias

3 Campinas - 6 pontos, duas vitórias e duas derrotas

4 Osasco - 6 pontos e duas vitórias

5 Barueri - 3 pontos, uma vitória e duas derrotas

6 Sorocaba - 0 pontos e três derrotas

7 São Caetano - 0 pontos e quatro derrotas

Como funciona o Campeonato Paulista feminino?

Sete equipes de vôlei feminino do estado de São Paulo disputam o Campeonato Paulista em duas fases: a classificatória e a eliminatória. Na primeira fase, de 7 de agosto até 15 de setembro, todos os clubes jogam entre si por sete rodadas em pontos corridos, onde seja, em turno único.

Cada elenco ganha pontuações diferentes por vencer os rivais entre os seus seis jogos. Em caso de empate na partida, o tie-break, ou quinto set, é realizado em quadra onde o time que alcançar 15 pontos primeiro, com a diferença de dois pontos, é o vencedor.

Ao fim da primeira fase, os quatro melhores na classificação avançam para a etapa eliminatória, a semifinal. O primeiro colocado vai enfrentar o quarto e o segundo joga diante do terceiro em dois jogos, com Golden Set como o critério de desempate.

Quem é o atual campeão do Paulista?

O Sesi Vôlei Bauru é o atual campeão paulista de vôlei feminino. Com o Ginásio Panela de Pressão lotado, o elenco venceu o Pinheiros na final em 16 de outubro do ano passado e conquistou o bicampeonato estadual de maneira invicta, ou seja, sem perder nenhum jogo.

O Sesi também levantou a taça em 2018, e em 2020 ficou com o segundo lugar. Em 2023, vai buscar o tricampeonato para se igualar ao Sadia e, quem sabe, seguir em busca da primeira posição entre os maiores campeões do estadual.

O Osasco é o maior vencedor com 16 títulos, seguido do Paulistano com sete, e o Pinheiros com seis. O Campeonato Paulista é organizado pela Federação Paulista de Voleibol todos os anos com sete times femininos do estado.

