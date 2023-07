Quando é o próximo jogo do Brasil vôlei masculino nas quartas de final

Após jogar contra a China, lanterna do campeonato, o Brasil segue para as quartas de final da Liga das Nações. Agora, a seleção espera a definição da tabela para conhecer o adversário da próxima fase. Saiba quando é o próximo jogo do Brasil vôlei masculino e como será a nova etapa.

Confira a classificação da Liga das Nações 2023.

Brasil vôlei masculino enfrenta quem na Liga das Nações

O próximo jogo do Brasil vôlei masculino vai ser na quarta ou quinta-feira, 19 ou 20 de julho, na Ergo Arena, em Gdansk, na Polônia. O elenco aguarda a definição da última rodada para conhecer o seu adversário nas quartas de final da Liga das Nações 2023.

Estão classificados para a segunda fase as seleções de Japão, Estados Unidos, Itália, Polônia, Argentina, Brasil e Eslovênia. Resta uma vaga a ser decidida no domingo, 09/07, entre Holanda, Sérvia e França.

Os dois primeiros dias terão as quartas de final, com dois duelos em cada dia. As equipes vencedoras terão um dia de folga no dia 21 de julho antes de retornar à quadra no dia 22 de julho para as semifinais. As disputas de medalhas encerram a quarta edição do torneio no dia 23 de julho.

Veja a tabela de jogos até a final do campeonato em 2023.

Quarta-feira, 19 de julho | quartas de final Liga das Nações 2023

1ª equipe classificada x 8ª equipe classificada (1)

2ª equipe classificada x 7ª equipe classificada (2)

Quinta-feira, 20 de julho | quartas de final da Liga das Nações 2023

3ª equipe classificada x 6ª equipe classificada (3)

4ª equipe classificada x 5ª equipe classificada (4)

Sábado, 22 de julho | semifinal do vôlei masculino

Ganhador QF1 x Ganhador QF4

Ganhador QF2 x Ganhador QF3

Domingo, 23 de julho | final do vôlei masculino

Vencedor SF1 x Vencedor SF2

Quem são os jogadores da seleção de vôlei do Brasil?

A seleção brasileira continua sua campanha na Liga das Nações de Voleibol com veteranos em quadra, graças a convocação do treinador Renan Dal Zotto.

Levantadores: Bruninho, Cachopa, Matheus Brasília e Thiaguinho

Opostos: Abouba, Alan, Chizoba, Darlan, Felipe Roque e Oppenkoski

Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Daniel Muniz, Honorato, João Rafael, Leal, Lucarelli, Rodriguinho, Vaccari e Victor Birigüi

Centrais: Flavio, Judson, Leandro Aracaju, Lucão, Matheus Pinta, Otávio e Thiery

Líberos: Alê Elias, Maique e Thales

Sistema de pontuação de vôlei

De acordo com as regras do vôlei, as partidas são disputadas em melhor de cinco sets. Os primeiros quatro sets são jogados até que um time marque 25 pontos e se os times estiverem empatados em dois sets cada após quatro, o quinto set é jogado com 15 pontos.

Cada rally é jogado por um ponto e a equipe que vence o rally e marca um ponto serve para o próximo ponto.

Se o jogo estiver empatado em 24-24 ou 14-14 no quinto set, o set continua até que um time construa uma vantagem de dois pontos sobre o outro.

Com a regra esclarecida, qual sua aposta para a grande competição?

A Liga das Nações Masculinas de Voleibol da FIVB de 2023 começou em 6 de junho, com competições em andamento em estádios na Europa, Ásia e América do Norte.

