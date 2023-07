Classificação vôlei masculino da Liga das Nações 2023 na 3ª semana

Com o início da terceira semana da fase de Classificação vôlei masculino da Liga das Nações, a classificação sofreu alteração. Serão seis dias de confrontos entre as dezesseis seleções que brigam pela vaga na próxima fase. Confira a tabela completa e atualizada na última rodada.

Classificação vôlei masculino da Liga das Nações

O Japão continua na liderança da classificação vôlei masculino com nove vitórias e 24 pontos. Os Estados Unidos e o Brasil fecham o pódio durante a terceira rodada.

Seis dias de confrontos serão realizados entre 04 até 09 de julho. Assim que o último dia acaba, os sete primeiros da classificação vôlei masculino vão para as quartas de final, além da Polônia, que tem lugar assegurado por sediar o mata-mata da competição.

Se o time polonês terminar nas primeiras posições, o oitavo colocado também garante vaga.

1) Japão - nove vitórias e 24 pontos

2) Estados Unidos - sete vitórias e 21 pontos

3) Brasil - seis vitórias e 19 pontos

4) Eslovênia - seis vitórias e 18 pontos

5) Itália - seis vitórias e 18 pontos

6) Polônia - seis vitórias e 14 pontos

7) Argentina - cinco vitórias e 16 pontos

8) Holanda - quatro vitórias e 14 pontos

9) Sérvia - quatro vitórias e 11 pontos

10) França - três vitórias e 9 pontos

11) Irã - duas vitórias e 8 pontos

12) China - duas vitórias e 6 pontos

13) Cuba - duas vitóris e 5 pontos

14) Canadá - duas vitórias e 5 pontos

15) Bulgária - uma vitória e 6 pontos

16) Alemanha - uma vitória e 4 pontos

Jogos do Brasil de vôlei masculino na terceira semana

A Seleção Brasileira de vôlei masculino estreou com derrota para a Itália por 3 sets a 1 na madrugada de terça-feira, 04 de julho, em Pasay City, nas Filipinas. Mesmo com o resultado negativo, o Brasil continuam em terceiro lugar.

O time venceu a Alemanha, Argentina, Estados Unidos, Bulgária, Eslovênia e França, mas perdeu para Cuba, Japão e para a Itália entre as três semanas de conflitos classificatórios.

É importante ressaltar que o time precisa vencer os próximos três jogos para carimbar o passaporte até a próxima fase da Liga das Nações.

Confira a seguir o calendário de vôlei masculino

Terça-feira, 04/07 – Brasil 1 x 3 Itália

Quinta-feira, 06/07 – Brasil x Holanda, às 0h (horário de Brasília)

Sexta-feira, 07/07 – Brasil x Polônia, às 0h (horário de Brasília)

Sábado, 08/07 – Brasil x China, às 0h (horário de Brasília)

Quando vão ser as quartas de final?

As quartas de final do vôlei masculino na Liga das Nações vão ser em 19 e 2o de julho, em Gdansk, na Polônia. Os oito classificados disputam a primeira rodada do mata-mata.

De acordo com o regulamento da VNL, o chaveamento se dá pela seguinte forma: o primeiro colocado enfrenta o oitavo, o segundo lugar vai jogar contra o sétimo e assim sucessivamente. Daí vem a semifinal, a disputa pelo terceiro lugar e a final.

A final da Liga das Nações de vôlei masculino está marcada para domingo, 23 de julho, em Gdansk. A França é a atual campeã.

