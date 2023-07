Quando tem jogo de vôlei masculino na Liga das Nações 2023?

Após mais de uma semana sem jogos, a Liga das Nações de vôlei masculino entra na terceira e última semana da etapa de classificaçãO, com confrontos em Anaheim, nos Estados Unidos, e em Pasay City, nas Filipinas. Confira a programação da próxima rodada e como assistir cada um deles.

Quando tem jogo de vôlei masculino?

Os próximos jogos de vôlei masculino na Liga das Nações serão na terça-feira, 04 de julho, com quatro partidas ao longo do dia. O embate entre Brasil e Itália abre a rodada às 4h da madrugada, horário de Brasília, direto das Filipinas.

Confira a programação e onde assistir cada um dos jogos.

Brasil x Itália - Sportv 2

Terça-feira, 04/07 às 4h (Horário de Brasília)

Pasai City, nas Filipinas

Japão x China - sem transmissão

Terça-feira, 04/07 às 08h (Horário de Brasília)

Pasai City, nas Filipinas

Argentina x Sérvia - Sportv 2

Terça-feira, 04/07 às 17h (Horário de Brasília)

Anaheim, nos Estados Unidos

Irã x França - Sportv 2

Terça-feira, 04/07 às 20h30 (Horário de Brasília)

Anaheim, nos Estados Unidos

Como está o Brasil na Liga das Nações?

Atualmente, a Seleção Brasileira de vôlei masculino ocupa o terceiro lugar na classificação, somando seis vitórias e 19 pontos. Sob o comando de Renan Dal Zotto, o elenco ganhou da Alemanha, Argentina, Estados Unidos, Bulgária, Eslovênia e França, mas perdeu para Cuba e Japão.

Os favoritos para erguer o troféu VNL também incluem o Brasil , vencedor de 2021, dois vezes vice-campeão, EUA (2019, 2022), a atual campeã mundial e europeia , a Itália , e a Polônia , a atual melhor equipe do mundo.

Hoje, a seleção de vôlei masculino está atrás apenas do Japão e Estados Unidos. Para essa reta final, o Brasil tem o seguinte elenco:

Levantadores: Bruninho e Cachopa.

Centrais: Flávio, Leandro Aracaju e Lucão.

Ponteiros: Leal, Adriano, Lucarelli e Rodriguinho

Opostos: Darlan, Felipe Roque e Wallace.

Líberos: Thales e Maique.

Formato da Liga das Nações de Vôlei

O torneio masculino segue exatamente a mesma estrutura da competição feminina: 16 equipes são divididas em duas chaves , que se reorganizam em cada uma das três fases semanais.

Todos os resultados contribuem para uma tabela de classificação redonda preliminar. As oito melhores equipes na classificação no final da fase preliminar do pool avançarão para a rodada final com quartas de final em 19/20 de julho, semifinais em 22 de julho e decisão do título em 23 de julho.

O sorteio para as fases eliminatórias (quartas de final, semifinais) será determinado pela classificação das equipes. A Polônia se qualifica automaticamente para as Finais como país anfitrião.

As quartas de final estão marcadas para os dias 19 e 20 de julho, enquanto a semifinal será no dia 22, e a final em 23 de julho.

Confira também a classificação da Liga das Nações vôlei masculino 2023 aqui.