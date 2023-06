Saiba quando é o próximo jogo do Brasil no vôlei masculino. Foto: Reprodução Youtube Volleyball World

Que dia tem jogo de vôlei masculino do Brasil x Itália?

O elenco brasileiro de vôlei masculino fechou a segunda semana da Liga das Nações com três vitórias e uma derrota para o Japão na etapa classificatória. O próximo jogo de vôlei masculino do Brasil já tem data e horário marcado, a estreia na terceira e última semana.

Confira a tabela de jogos do Brasil na Liga das Nações de Vôlei masculino completa.

Quando é o próximo jogo de vôlei masculino do Brasil?

A Seleção Brasileira entra em quadra na próxima terça-feira, 04 de julho, contra a Itália, pela última semana da etapa classificatória da Liga das Nações. O jogo de vôlei masculino começa às 4h da madrugada, horário de Brasília, em Pasay, nas Filipinas.

O torcedor assiste a partida em qualquer lugar do país com exclusividade no SporTV 2, canal disponível em operadoras de televisão por assinatura.

A novidade no grupo de Renan Dal Zotto é o ponteiro Vaccari, que se une ao elenco para a terceira rodada de confrontos, enquanto o jovem Arthur Bento treina com o Brasil mas segue para Bahrein, para disputar o Mundial Sub-21 no vôlei.

CALENDÁRIO DO BRASIL NA TERCEIRA SEMANA:

Brasil x Itália – sportv 2

Terça-feira, 04/7 às 4h (horário de Brasília)

Brasil x Holanda – sportv 2

Quinta-feira, 06/7 às 0h (horário de Brasília)

Brasil x Polônia – sportv 2

Sexta-feira, 07/7 às 0h (horário de Brasília)

Brasil x China – sportv 2

Sábado, 08/7 às 0h (horário de Brasília)

Classificação da Liga das Nações de vôlei masculino

Dezesseis seleções jogam a Liga das Nações de vôlei masculino na temporada. Com exceção da Polônia, que possui a vaga guardada por ser anfitriã do mata-mata, os sete primeiros colocados da tabela vão para as quartas de final.

Com 19 pontos, o Brasil contabiliza seis vitórias após superar Alemanha, Argentina, Estados Unidos, Bulgária, Eslovênia e França, mas perder para Cuba e Japão.

1) Japão - 22 pontos

2) Estados Unidos - 21 pontos

3) Brasil - 19 pontos

4) Eslovênia - 18 pontos

5) Polônia - 14 pontos

6) Argentina - 16 pontos

7) Itália - 15 pontos

8) Holanda - 14 pontos

9) Sérvia - 11 pontos

10) França - 9 pontos

11) Irã - 8 pontos

12) Cuba - 5 pontos

13) Canadá - 5 pontos

14) China - 5 pontos

15) Bulgária - 6 pontos

16) Alemanha - 4 pontos

Quando é a final da Liga das Nações?

A final da Liga das Nações de vôlei masculino está marcada para 23 de julho, domingo, às 15h, horário de Brasília, na cidade de Gdansk, na Polônia. Os dois finalistas se enfrentam em jogo único, onde o vencedor levanta a taça e o perdedor fica com a medalha de prata.

Mais cedo, a briga pelo terceiro lugar acontece entre os dois perdedores das semifinais no domingo, às 12h, horário de Brasília, no mesmo ginásio. A medalha de bronze será distribuída aos ganhadores do confronto.

O valor da premiação da Liga das Nações não foi divulgado pela Federação Internacional de Voleibol.

